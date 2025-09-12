„Jako rodzice wymieniamy się informacjami, ile osób w danej klasie się wypisało już z edukacji zdrowotnej. I chociaż Warszawa jest miastem, wydawałoby się najbardziej liberalnym i tutaj rodzice będą najmniej skłonni do wypisywania dzieci z edukacji zdrowotnej, to jest to bardzo powszechne zjawisko i myślę, że jest to bardzo ważny sygnał ostrzegawczy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, że chyba coś nie do końca się wydarzyło tak jak powinno” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Barbara Socha, doradca prezydenta.
Barbara Socha zwróciła uwagę na fakt, że prezydent wczoraj powiedział, że uznaje, że ten test, którym niewątpliwie były drony nad Polską, nad naszą przestrzenią powietrzną zdaliśmy. Dopytywana o to, kto zdał ten test, wskazała, że wszyscy. …
