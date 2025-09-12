Wiceszef MSZ Marcin Bosacki potwierdził PAP, że będzie reprezentował Polskę podczas dzisiejszego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
MSZ wczoraj rano poinformowało, że na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy 9 na 10 września podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.
Stały przedstawiciel RP w ONZ Krzysztof Szczerski powiedział PAP, że nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się dzisiaj o godz. 21 czasu polskiego (godz. 15 lokalnego).
Spotkanie zwołane w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w formule briefingu, co oznacza, że wystąpi również przedstawiciel kierownictwa ONZ, zwykle sekretarz generalny lub jego zastępca.
Bez precedensu
Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Wcześniej Polska wielokrotnie była współwnioskodawcą spotkań m.in. w sprawie Ukrainy. Wniosek Polski poparły państwa europejskie, a spotkanie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.
Zwykle w Radzie występuje stały przedstawiciel RP w ONZ, ale w wyjątkowych okolicznościach w przeszłości występowali też minister spraw zagranicznych czy prezydent.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził wczoraj rano, że celem zwrócenia się przez Polskę o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ jest „przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO”.
Jako pierwsze, że to Bosacki będzie reprezentował Polskę podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ informowało w czwartek późnym wieczorem radio RMF FM.
