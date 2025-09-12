„Trzeba tę sytuację wykorzystać do tego, żeby zbudować Fort Trump w Polsce. Nie atakować prezydenta Trumpa, jak to robi wicepremier, minister spraw zagranicznych Sikorski” - tak były szef MON Mariusz Błaszczak (PiS) skomentował na antenie RMF FM wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o dronach nad Polską i późniejszy wpis Radosława Sikorskiego.
Sikorski o słowach Trumpa
Przypomnijmy, Radosław Sikorski odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem „błędu”. „Nie, to nie była pomyłka” - skomentował szef MSZ… w serwisie X.
Błaszczak komentuje
O słowa prezydenta USA został zapytany w RMF FM szef klubu PiS, były wicepremier i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Sądzę, że trzeba tę sytuację wykorzystać do tego, żeby zbudować Fort Trump w Polsce. Nie atakować prezydenta Trumpa, jak to robi wicepremier, minister spraw zagranicznych Sikorski, tylko wykorzystać tę sytuację do tego, żeby zbudować Fort Trump
— zaznaczył polityk. Jak stwierdził, „można wszystko przedstawić w różny sposób”.
Jaki wniosek płynie z tego w naszą stronę? Trzeba trzy rzeczy zrobić. Po pierwsze, trzeba się zbroić, po drugie, trzeba się zbroić i po trzecie, zbroić
— dodał.
Posiedzenie RBN
Szef klubu PiS przyznał, że obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego „nie uspokoiły” go. Dlaczego?
Bardzo jestem wdzięczny panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zorganizowanie tych obrad, ze względu na to, że wciąż widzę taki brak woli ze strony rządzących do tego, żeby poważnie zająć się sprawą zbrojeń
— powiedział.
Jak podkreślił, prezydent Karol Nawrocki z pewnością będzie - jako zwierzchnik sił zbrojnych - „pilnował tego, żeby wojsko polskie się wzmacniało, żeby było liczniejsze, żeby było wyposażone w jak najlepszą broń”.
Tylko do realizacji tych wszystkich działań potrzebny jest rząd
— dodał.
„Po tragedii smoleńskiej też te zaklęcia słyszałem”
W rozmowie na antenie RMF FM padło także pytanie o nawoływanie do dialogu ze strony premiera Donalda Tuska.
Ale co to znaczy mówić jednym głosem? Zbroić się trzeba, niech ten rząd weźmie się do roboty, niech odrzuci minimalizm. Niech realizuje kontrakty, które były przygotowane za czasów rządów PiS, kiedy byłem ministrem obrony narodowej
— punktował Błaszczak.
Zaklęcia rzeczywiście słyszę, ale tylko zaklęcia. Ja te zaklęcia słyszałem wielokrotnie, po tragedii smoleńskiej też te zaklęcia słyszałem, tak
— mówił, dopytywany o wypowiedzi o „modelowej współpracy”.
Państwo polskie zdało egzamin po tragedii smoleńskiej? Zdało egzamin? I wtedy, i teraz szefem rządu jest Donald Tusk i myślę, że w takim samym stopniu wtedy, jak wtedy, tak i teraz
— dodał.
Przede wszystkim trzeba zlikwidować zespół prokuratorów, który powołał Donald Tusk, który czym się zajmuje? Stawianiem zarzutów żołnierzom za używanie broni w obronie Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz pierwszy dowódca operacyjny zdecydował się na to, żeby zestrzelić drony. Bardzo dobrze zrobił. Ale myślę, że jest pod wielką presją, bo prokuratorzy analizują, czy mu zarzutów nie postawić, bo przecież nie można broni wykorzystywać w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, prawda?
— spuentował były szef MON.
