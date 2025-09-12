To kolejne takie badanie, które daje prowadzenie partii Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, największe poparcie uzyskałoby PiS - 33,53 proc. Do Sejmu weszłyby też: KO z poparciem 31,94 proc., Konfederacja - 12,46 proc., Lewica - 6,71 proc. i Polska 2050 - 5,31 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.
Respondentom zadano pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.
Kto na podium?
Najwięcej ankietowanych, bo 33,53 proc. deklaruje, że zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Partia zanotowała największy wzrost (o 1,9 punktów proc.) w porównaniu z sondażem SE sprzed dwóch tygodni. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z poparciem 31,94 proc. notując spadek o 0,66 punktu proc.
Podium zamknęłaby Konfederacja z poparciem 12,46 proc. ankietowanych, utrzymując stabilny wynik względem poprzedniego badania.
Które partie weszłyby jeszcze do Sejmu?
Nowa Lewica uzyskałaby 6,71 proc., tracąc 0,61 pp. Ostatnią partią, która przekroczyłaby próg wyborczy byłaby Polska 2050 z wynikiem 5,31 proc., zyskując 1,86 pp. w porównaniu z poprzednim sondażem.
Te formacje nie przekraczają progu
Pozostałe formacje nie weszłyby do Sejmu - na Razem zagłosowałoby 4,2 proc. (największy spadek - o 1,29 pp.), a na Konfederację Korony Polskiej 4,17 proc., o 0,94 pp. mniej niż w poprzednim badaniu. PSL mogłoby liczyć na poparcie 1,35 proc., notując niewielki spadek o 0,13 pp. Inne, nieujęte z nazwy partie uzyskałyby 0,33 proc. poparcia.
Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10 i 11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
olnk/PAP
