Radosław Sikorski odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem „błędu”. „Nie, to nie była pomyłka” - skomentował szef MSZ… w serwisie X.
To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy
— powiedział Trump, pytany przez dziennikarzy o jego ocenę zdarzenia przed odlotem do Nowego Jorku.
Był to dopiero drugi publiczny komentarz Trumpa do sprawy wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wyraził zdziwienie sprawą we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Sikorski publikuje wpis
Nie, to nie była pomyłka
— napisał Sikorski w serwisie X.
Przedwczoraj szef MSZ stwierdził, że Władimir Putin drwi z pokojowych wysiłków prezydenta USA Donalda Trumpa.
Przypomnijmy, Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim przekazywał - jak zrelacjonował szef BPM Marcin Przydacz na antenie Telewizji wPolsce24 - „twarde zapewnienia strony amerykańskiej co do solidarności sojuszniczej”.
Ciekawe tylko, czy Sikorski postanowił opublikować ten wpis publicystycznie jako Radosław Sikorski, czy też bardziej jako szef dyplomacji?
olnk/PAP/X
