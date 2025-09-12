Sikorski postanowił skomentować słowa Trumpa o dronach. Szef MSZ zrobił to w serwisie X. "Nie, to nie była pomyłka"

Sprawdź Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski / autor: PAP/Leszek Szymański, X/Radosław Sikorski
Radosław Sikorski odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem „błędu”. „Nie, to nie była pomyłka” - skomentował szef MSZ… w serwisie X.

To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy

— powiedział Trump, pytany przez dziennikarzy o jego ocenę zdarzenia przed odlotem do Nowego Jorku.

Był to dopiero drugi publiczny komentarz Trumpa do sprawy wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wyraził zdziwienie sprawą we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Sikorski publikuje wpis

Nie, to nie była pomyłka

— napisał Sikorski w serwisie X.

Przedwczoraj szef MSZ stwierdził, że Władimir Putin drwi z pokojowych wysiłków prezydenta USA Donalda Trumpa.

Przypomnijmy, Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim przekazywał - jak zrelacjonował szef BPM Marcin Przydacz na antenie Telewizji wPolsce24 - „twarde zapewnienia strony amerykańskiej co do solidarności sojuszniczej”.

Ciekawe tylko, czy Sikorski postanowił opublikować ten wpis publicystycznie jako Radosław Sikorski, czy też bardziej jako szef dyplomacji?

olnk/PAP/X

