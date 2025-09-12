„Powiem tyle — granie strachem i niedopowiedzeniami z pewnością się klika. Ale odpowiedzialne nie jest” - napisał na platformie X Adrian Zandberg w odpowiedzi na wpis Sławomira Mentzena dot. posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Wczoraj wieczorem zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego po tym, jak w nocy z wtorku na środę kilkanaście rosyjskich dronów wtargnęło w przestrzeń powietrzną Polski, a do ich strącania zostało - po raz pierwszy we współczesnej historii - wykorzystane polskie i sojusznicze lotnictwo bojowe.
Po zakończonym posiedzeniu na platformie X liderzy Konfederacji - Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen zamieścili wpisy, w których podzielili się swoimi refleksjami. Wicemarszałek Sejmu napisał o „konstruktywnym tonie”, zaś Mentzen stwierdził, że po spotkaniu ma więcej wątpliwości niż przed nim. Jego słowa skrytykował Adrian Zandberg.
Również spędziłem dziś 3,5 godziny na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Powiem tyle — granie strachem i niedopowiedzeniami z pewnością się klika. Ale odpowiedzialne nie jest
— napisał Zandberg.
A czy podziela pan poseł wrażenie niepewności co do tego, czy „osoby decyzyjne prowadzą nas w dobrym kierunku”?
— zapytał Jakub Wiech.
Uważam, że prowadzenie w taki sposób rozmowy o klauzulowanym spotkaniu jest niepoważne. Więc nie zamierzam
— odpowiedział krótko polityk.
