„Po prawie 4 godz. rozmów opuściłem Pałac Prezydencki. Za nami trzy godziny Rady Bezpieczeństwa Narodowego i nieformalne rozmowy po posiedzeniu RBN. Cieszy konstruktywny ton wszystkich stron sceny politycznej, świadomość powagi sytuacji i ponadpartyjne poparcie dla wzmacniania zdolności Sił Zbrojnych i rozwijania współpracy sojuszniczej” - przekazał po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. W zupełnie innym tonie wypowiedział się drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.
Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen byli jednymi z uczestników dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego w związku z niedawnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście dronów ze wschodu. Wicemarszałek Sejmu potwierdził to, o czym mówił po posiedzeniu RBN także szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz - że posiedzenie przebiegało w konstruktywny sposób, a spory polityczne na ten czas wygasły.
Otrzymaliśmy dużą porcję wiedzy, pozwalającą lepiej zrozumieć wyzwania, z którymi mierzy się Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne RSZ oraz MON. Każdy argument został wysłuchany i uwzględniony w dyskusji. Tak powinno być
— zaznaczył Krzysztof Bosak.
Dziękuję prezydentowi Nawrockiemu za zwołanie RBN w tak ważnym momencie i szefowi BBN profesorowi Cenckiewiczowi za profesjonalne poprowadzenie obrad
— dodał.
Wpis na platformie X w zupełnie innym tonie zamieścił Sławomir Mentzen.
Spędziłem dziś 3,5 godziny na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Niestety nie mogę mówić o żadnych szczegółach spotkania.
Powiem tylko, że nie czuję się uspokojony. Co więcej, wątpliwości po tym spotkaniu mam więcej niż przed nim.
Nie mam głębokiego przekonania, że osoby decyzyjne prowadzą nas w dobrym kierunku
— napisał.
tkwl/X
