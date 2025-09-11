„Federacja Rosyjska jest największym wrogiem Polski i jedyny pozytyw, który z tego płynie paradoksalnie to to, że ta antypolska akcja, której dopuściła się Federacja Rosyjska (…) w jakiś sposób zintegrowała polską elitę polityczną, że mam wrażenie różnego typu spory, często bardzo agresywne (…), w zasadzie ustały i w dużej mierze główne ośrodki władzy w Polsce w jeszcze lepszej atmosferze ze sobą rozmawiają w obliczu tych wszystkich zagrożeń” - powiedział po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.
Mówię o tym dlatego, że dzisiejsze posiedzenie RBN odbywało się w tak dobrej atmosferze w rozszerzonym składzie w tym sensie, że do tego formatu prezydenckiego i rządowego dołączyli przedstawiciele stronnictw politycznych, również przedstawiciele wojska, BBN
— zaznaczył prof. Sławomir Cenckiewicz.
Mogę powiedzieć, że atmosfera była dobra, to była bardzo dobra dyskusja, były pytania, często niełatwe, było wiele sprostowań odnoszących się do dezinformacji, które od kilkudziesięciu godzin zalewają polska infosferę, w tym te sprostowania najważniejsze, kwestia tego, skąd te drony leciały, do kogo należały i kto dokonał tego wtargnięcia. Dokonała tego Federacja Rosyjska
— dodał.
