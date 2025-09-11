„Tusk i Kierwiński zamiast szukać szczątków dronów, nasłali właśnie policję na MOJĄ ŻONĘ i MAŁE DZIECI, a mnie - w trakcie obrad Sejmu - szukają w domu na Śląsku, żeby doręczyć jakieś pismo. Chore. Donaldzie Tusku jestem w Sejmie! Tu mnie łatwo zastaniecie. Przestańcie dręczyć moją rodzinę już kolejnym najściem celowo kiedy jestem w Warszawie” - zaapelował na platformie X Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Ostatnio gumisie z neoprokuratury wezwali mnie na 26.08 - znów pismem, które zgodnie z awizo mogłem odebrać dopiero po tym terminie. Robią to wyłącznie dla upokorzenia i represji politycznych. A to wszystko za dofinansowanie sprzętu dla służb specjalnych do łapania szpiegów i innych przestępców
— stwierdził Michał Woś.
Polska potrzebuje narzędzi do walki z agenturą - takich jak Pegasus, dzięki któremu wykryto rosyjskiego szpiega Rubcowa. Tymczasem mnie ścigają za dofinansowanie takiego oprogramowania! Jeśli obce służby działają w Polsce (a działają pełną parą), to właśnie takie technologie są niezbędne, by rozpracowywać wrogie siatki i chronić bezpieczeństwo narodowe.
— dodał.
„Metody rodem z Białorusi”
Bulwersujące działanie władzy wobec posła opozycji stanowczo skrytykował m.in. Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS.
Metody rodem z Białorusi. Ta próba zastraszenia rodziny Michała Wosia to działanie z premedytacją, wykalkulowane na zimno, by zabolało bardziej. Mali ludzie są u władzy…
— napisał Mateusz Kurzejewski na platformie X.
Znów prześladują Michała Wosia. Nachodzą mu rodzinę z małymi dziećmi, kiedy każdy widzi, że jest w Sejmie. I to za, że wyraził zgodę na zakup Pegasusa, którego jak wiecie używa wiele państw UE. Michał zrobił coś dobrego dla Polski. A to są bardzo źli ludzie o mentalności starych UB-ków
— napisał europoseł PiS Patryk Jaki.
