Posłanka Lewicy Joanna Wicha w czasie posiedzenia Sejmu w zabawny sposób się pomyliła, przecząc sama sobie w krótkiej wypowiedzi.
Zgłosiłam się do tego punktu, chociaż nie jestem w Komisji Zdrowia, ale mam sport w swoim sercu od zawsze, poza tym jestem w Komisji Zdrowia, a to uważam się łączy
— powiedziała Joanna Wicha.
Posłance Lewicy najpewniej chodziło o to, że nie jest w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
tkwl/X
