Zabawna pomyłka posłanki Lewicy w Sejmie: "Nie jestem w Komisji Zdrowia, (...) poza tym jestem w Komisji Zdrowia"

Sprawdź autor: screenshot Sejm RP
autor: screenshot Sejm RP

Posłanka Lewicy Joanna Wicha w czasie posiedzenia Sejmu w zabawny sposób się pomyliła, przecząc sama sobie w krótkiej wypowiedzi.

Zgłosiłam się do tego punktu, chociaż nie jestem w Komisji Zdrowia, ale mam sport w swoim sercu od zawsze, poza tym jestem w Komisji Zdrowia, a to uważam się łączy

— powiedziała Joanna Wicha.

Posłance Lewicy najpewniej chodziło o to, że nie jest w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

tkwl/X

