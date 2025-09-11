„Obecnie obserwujemy wielką akcję dezinformacyjną mediów o niemieckim kapitale 🇩🇪, która wymierzona jest w sojusz Polski i USA” - napisał europoseł PiS Tobiasz Bocheński na platformie X.
Niemiecki „Die Welt” w artykule opublikowanym także przez portal Onet.pl dokładnie dzień po rosyjskim ataku dronowym na Polskę zachwalał systemy Skyranger produkowane przez koncern Rheinmetall zza Odry. Polska ma jednak własny system: Sky Control. Rzecz w tym, że - jak wskazuje opozycja - nie jest on modernizowany, a MON miało wycofać się z jego użytkowania (MON temu zaprzecza).
Bocheński: Niemcy chcą naszych pieniędzy
Jako komentarz do „reklamy” niemieckiego systemu antydronowego w Onecie, a szerzej - całej sytuacji wokół polskiego przemysłu obronnego i podejścia do realcji transatlantyckich za rządów koalicji 13 grudnia potraktować można zapewne wpis europosła Tobiasza Bocheńskiego.
Obecnie obserwujemy wielką akcję dezinformacyjną mediów o niemieckim kapitale, która wymierzona jest w sojusz Polski i USA. Chcą podważyć zaufanie Polaków do więzi transatlantyckich. Pamiętajcie, że Niemcy chcą naszych pieniędzy na sprzęt wojskowy, a gdyby Polska została zaatakowana, to mogą przysłać nam hełmy i wyrazić ubolewanie
— napisał polityk opozycji.
Przed tym, że Niemcy chciałyby „wypchnąć” Stany Zjednoczone z Europy, wielokrotnie ostrzegali chociażby rozmówcy naszego portalu (m.in. dr Jan Parys, były minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego). O potrzebie „uniezależnienia się” Unii Europejskiej od USA mówił zresztą sam kanclerz Niemiec Friedrich Merz jeszcze przed objęciem urzędu.
Przypomnijmy również, że Niemcy przez wiele lat robiły intratne interesy z Rosją i to właściwie Berlin „utuczył” Putina do tego stopnia, że może on już trzeci rok prowadzić brutalną wojnę.
jj/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740235-bochenski-niemcy-chca-podwazyc-nasze-zaufanie-do-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.