Niemcy zwiększą i zintensyfikują działania w zakresie monitorowania polskiej przestrzeni powietrznej przez myśliwce - poinformował rzecznik rządu RFN Stefan Kornelius. Resort obrony przekazał, że liczba uczestniczących w tych misjach myśliwców Eurofighter wzrośnie dwukrotnie - do czterech.
Bundeswehra jest już obecna w przestrzeni powietrznej nad Polską z dwoma Eurofighterami, stacjonującymi na co dzień w porcie lotniczym Rostock-Laage na północy Niemiec - przypomniała agencja dpa.
Rzecznik rządu RFN ogłosił, że Niemcy wzmocnią swoje zaangażowanie na wschodniej granicy NATO. Jest to odpowiedź na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski w nocy z wtorku na środę.
Ministerstwo obrony Niemiec zapowiedziało podwojenie liczby myśliwców typu Eurofighter do czterech w zespole szybkiego reagowania. Ponadto ich misja, która dotychczas była planowana tylko do 30 września, zostanie przedłużona do 31 grudnia - podała dpa.
Niemcy zapowiadają zintensyfikowanie wsparcia Ukrainy
Kornelius, cytowany przez agencję Reutera, zadeklarował, że Berlin zintensyfikuje również wsparcie dla Ukrainy i będzie działał w ramach UE na rzecz szybkiego przyjęcia 19. pakietu sankcji wobec Rosji. Nie podał jednak żadnych szczegółów.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że nie uważa naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony za przypadkowe. Jego zdaniem to „bardzo poważne zagrożenie dla pokoju w całej Europie”.
W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o ich zestrzeleniu.
CZYTAJ TAKŻE:
— „Die Welt”: Rosyjskie drony celowo zmierzały w stronę bazy NATO w Polsce. Za jej pośrednictwem dostarczany jest sprzęt dla Ukrainy
— Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Nawrocki: Atak rosyjskich dronów to był test. Jako Polska zdaliśmy go
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740232-niemcy-chca-zwiekszyc-swoje-zaangazowanie-w-ochrone-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.