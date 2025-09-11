Sikorski nie weźmie udziału w spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Bosacki: Prawdopodobnie będzie to prof. Szczerski

Sekretarz stanu w MSZ Marcin Bosacki poinformował, że wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego nie będzie na jutrzejszym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nadzwyczajne posiedzenie zostanie zwołane w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej naszego kraju przez rosyjskie drony. Bosacki zaznaczył, że  nie zdecydowano jeszcze, kto na nim wystąpi w imieniu Polski. Prawdopodobnie będzie to ambasador RP przy ONZ.

Stały przedstawiciel RP w ONZ Krzysztof Szczerski powiedział PAP, że nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się jutro o godz. 21 czasu polskiego (godz. 15. lokalnego).

Spotkanie zwołane w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w formule briefingu, co oznacza, że wystąpi również przedstawiciel kierownictwa ONZ, zwykle sekretarz generalny lub jego zastępca.

Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Wcześniej Polska wielokrotnie była współwnioskodawcą spotkań m.in. w sprawie Ukrainy. Wniosek Polski poparły państwa europejskie, a spotkanie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.

Przyciągnięcie uwagi całego świata”

Zwykle w Radzie występuje stały przedstawiciel RP w ONZ, ale w wyjątkowych okolicznościach w przeszłości występowali też minister spraw zagranicznych czy prezydent.

Minister Sikorski stwierdził dziś rano, że celem zwrócenia się przez Polskę o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ jest „przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo-członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO”.

