„Skoro gospodarka niemiecka ma zarabiać na umowie z krajami Mercosur, niech to właśnie Niemcy pokryją straty europejskiego rolnictwa, a w szczególności polskiego. Straty dla gospodarstw będą potężne, a w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do bankructwa polskich gospodarstw” – mówił Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja podkreślił, że sytuacja jest bardzo poważna i stanowi realne jest zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. Dodał, że „nie jest powołana żadna instytucja po stronie Unii Europejskiej, która sprawdzałaby na miejscu jakość tych produktów”.
Przyjęcie umowy handlowej z blokiem państw Mercosur przez Komisję Europejską to decyzja, która budzi poważne wątpliwości i zastrzeżenia. Umowa stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli Unii Europejskiej, środowiska naturalnego oraz rolników, którzy od lat dążą do zrównoważonego i ekologicznego rozwoju. Jak wskazują eksperci, może stanowić poważne wyzwanie dla europejskiego systemu ochrony roślin, który od ponad dekady stawia na zintegrowaną ochronę, ograniczając stosowanie szkodliwych chemikaliów w produkcji rolniczej.
Decyzja Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu umowy z Mercosur jest nie tylko krokiem wstecz w polityce zrównoważonego rolnictwa, ale także wyrazem lekceważenia europejskich rolników. Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, przypomniał, że żywność z krajów Mercosur jest tańsza, ale nie spełnia standardów jakości, które obowiązują w Unii Europejskiej.
– Przez wiele lat Unia Europejskiej nakładała na rolnictwo coraz to mocniejsze obostrzenia, wycofywano coraz więcej środków ochrony roślin, środków produkcyjnych. Również zakłady nawozowe mają oczywiście nałożone tzw. ETS, czyli opłaty emisyjne za szkodliwość w stosunku dla gospodarki. Więc to wszystko spowodowało to, że rolnictwo europejskie na tym poziomie, na którym jest dzisiaj, jest coraz mniej konkurencyjne w stosunku do rolnictwa światowego, a przede wszystkim względem rolnictwa z krajów Mercosur. Należy podkreślić, że w tych krajach produkuje się na ogromnych farmach, które produkują również bydło mięsne czy drób. To są setki tysięcy hektarów, gdzie ta produkcja jest na takich standardach, które w Unii Europejskiej oczywiście by nie przeszły
— zaznaczył Adrian Wawrzyniak na antenie Radia Maryja.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Brudna gra Niemiec. Morawiecki dobitnie: Mercosur to jest żywnościowy Nord Stream 2, czyli nad głowami Polski
Skoro Niemcy zarobią, to niech pokryją straty
Decyzja Niemiec o poparciu umowy handlowej z Mercosur, choć korzystna dla ich przemysłu, jest ciosem dla rolników Unii Europejskiej. Niemcy, szukając nowych rynków zbytu i rozwoju gospodarki, nie biorą pod uwagę negatywnych konsekwencji tej umowy dla europejskiego rolnictwa. Otwarcie rynku na produkty z Ameryki Łacińskiej, produkowane w mniej restrykcyjnych warunkach, to poważne zagrożenie dla standardów ekologicznych i zdrowotnych w UE. Zamiast wspierać rolników i zrównoważony rozwój, Niemcy wybierają krótkoterminowe korzyści kosztem przyszłości europejskiego rolnictwa.
Widzimy, że Komisja Europejska brnie do tego, żeby tę umowę wprowadzić w całym jej zakresie. Przełoży się to na to, że tak naprawdę będzie import tych produktów do Unii Europejskiej, a kolejnym skutkiem tego będzie, że gospodarstwa w Europie, gospodarstwa w Polsce, nie wytrzymają konkurencji z tymi produktami, które będą stamtąd importowane. Przede wszystkim dla polskich gospodarstw jest to jeszcze większe zagrożenie, bo jesteśmy dość dużym eksporterem żywności do Unii Europejskiej. Ponad 14 proc. w udziale eksportu w Unii Europejskiej to są trzy produkty – wołowina, drób i oczywiście jajka. Możemy mieć sytuację, że tym bardziej nasze gospodarstwa ucierpią, więc przed nami bardzo nierówna walka na tej arenie
— wskazał rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Dodał, że w tym momencie odchodzi się od założeń sprawiedliwości w Unii Europejskiej.
Skoro jedna gospodarka, która dzisiaj ma szczególne względy w Unii Europejskiej, czyli gospodarka niemiecka, wymusza na innych krajach dostosowanie się do reguł, które sama narzuca, ponieważ chce nadal się rozwijać kosztem takich państw jak Polska, warto zadać sobie pytanie, czy nie powinniśmy zacząć domagać się odpowiedzialności. Skoro gospodarka niemiecka ma zarabiać na umowie z krajami Mercosur, niech to właśnie Niemcy pokryją straty europejskiego rolnictwa, a w szczególności polskiego. Straty dla gospodarstw będą potężne, a w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do bankructwa polskich gospodarstw. To sytuacja bardzo poważna, w której realne jest zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego
— zwrócił uwagę gość Radia Maryja. Adrian Wawrzyniak – w kontekście chociażby mięsa pochodzącego z krajów Mercosur – podkreślił, że w Europie cały czas stawiano na wysoką jakość produkcji żywności, więc wiele substancji zostało wycofanych i zostało zakazanych, a w krajach Mercosuru są oczywiście dostępne. W Unii Europejskiej wprowadzono surowe zasady dotyczące dobrostanu zwierząt, aby zapewnić wyższą jakość mięsa. Tymczasem w krajach Mercosur nie ma takich regulacji. Produkty z tych krajów będą tańsze, ale pojawia się pytanie, czy za tę cenę nie zapłacimy później zdrowiem?
Nie jest powołana żadna instytucja po stronie Unii Europejskiej, która sprawdzałaby na miejscu jakość tych produktów, więc to zagrożenie jest ogromne. Musimy naprawdę spodziewać się tego, że nie będziemy w stu procentach wiedzieć, co będzie trafiać na stół Europejczyków
— podsumował Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Protest rolników w Warszawie! Mają 5 głównych postulatów. „Chcemy chleba, nie jałmużny!”; „Jesteśmy tu po to, by walczyć o miejsca pracy”
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Dr Chocian: Sanepidy masowo odmawiają uzgodnień dla nowych ferm. Czy to przygotowania do wejścia umowy z Mercosur?
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740227-wawrzyniak-o-mercosur-straty-rolnikow-beda-potezne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.