WIDEO

Kidawa-Błońska jest nie do podrobienia! Dostała pytanie o alerty RCB. "Nie wiem, czy gdyby informację wysłano w nocy, ten dom by ocalał"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska / autor: Fratria
Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska / autor: Fratria

Złotousta marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podzieliła się ze słuchaczami radiowej Trójki kolejną życiową mądrością. Tym razem chodziło o alerty RCB związane z rosyjskim atakiem dronowym na Polskę. „Nie wiem, czy ostrzeżenia wysłane w nocy przyniosłyby takie skutki, że ten dom by ocalał” - powiedziała, pytana, czy ostrzeżenia nie przyszły za późno.

Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września postawiło na nogi tak polskie władze i służby, jak i sojuszników z NATO. Niestety, rosyjskie drony spowodowały również uszkodzenia, m.in. jednego z domów w Wyrykach pod Włodawą.

Na szczęście nikt nie zginął”

Dziś to samo pytanie usłyszała w radiowej Trójce marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która była gościem Renaty Grochal.

Nie wiem, czy wcześniejsze, wysyłane w nocy, informacje, przyniosłyby takie skutki, że ten dom by ocalał. Bo na szczęście nikt nie zginął, jednak to było kilkanaście dronów, uszkodzenie jednego domu

— powiedziała w swoim stylu Kidawa-Błońska. Czy rzeczywiście miało chodzić tylko o to, żeby dom ocalał, czy raczej - aby ocaleli jego mieszkańcy, a dach budynku nie runął im na głowę?

Dopytywana przez dziennikarkę, czy chodziło o to, aby nie siać paniki, marszałek stwierdziła:

Na pewno tak, bo panika w takich sytuacjach przynosi jeszcze gorsze rezultaty niż zachowanie spokoju, a tu wszyscy zachowali spokój.

Rzecznik MSWiA o „pakowaniu dzieci” i „ucieczce”

Wypowiedź marszałek Kidawy-Błońskiej jest kolejnym zaskakującym komentarzem na temat zbyt późno wysłanych alertów RCB. Przypomnijmy, że wczoraj w dość osobliwy sposób na pytanie o opóźnienia odpowiedziała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

Zawsze komunikat RCB jest wydawany (…) w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie, w tym przypadku, w tej konkretnej sytuacji, gdyby było zagrożenie życia i zdrowia. Proszę sobie wyobrazić, że RCB wysyła komunikat do mieszkańca o godz. 2 czy 3 w nocy. (…) Ja, szczerze mówiąc, gdybym dostała taki komunikat, to pomyślałabym sobie, że muszę pakować dzieci, brać samochód i uciekać

— powiedziała podczas briefingu.

Do kolekcji brakuje nam jeszcze tylko byłej premier Ewy Kopacz, która swego czasu opowiadała, że - jako kobieta - w sytuacji zagrożenia zamknęłaby się w domu.

CZYTAJ TAKŻE:

-Ależ wtopa! Rzeczniczka MSWiA: „Gdybym dostała alert RCB w nocy, to pomyślałabym, że muszę pakować dzieci i uciekać z kraju”. KOMENTARZE

-Broń na Ukrainę? „Wie Pan, jestem kobietą…” Pierwsza wypowiedź Kopacz i pierwsza kompromitacja

aja/PR3

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych