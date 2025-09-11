Wezwani przez sejmową nielegalną komisję śledczą ds. Pegasusa b. wiceszef CBA Grzegorz Ocieczek oraz b. zastępca szefa PK Krzysztof Sierak nie stawili się na dzisiejsze przesłuchanie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, działalność neo-komisji ds. Pegasusa jest nielegalna. Komisja zamierza ich za to szykanować, zwracając się do sądu o nałożenie kary finansowej na świadków, a także o przymusowe doprowadzenie Ocieczka przed pseudokomisję.
Nielegalna sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zaplanowała przesłuchanie w trybie jawnym dwóch świadków: byłego zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Grzegorza Ocieczka, który pełnił tę funkcję w latach 2015-2020, oraz byłego zastępcę prokuratora krajowego Krzysztofa Sieraka.
W związku z niestawiennictwem Ocieczka i Sieraka, pseudokomisja zadecydowała o zwróceniu się do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary finansowej w wysokości po 3000 zł na świadków.
Komisja Sroki złoży do sądu także wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenia b. wiceszefa CBA na przesłuchanie w terminie wyznaczonym przez nielegalną komisję.
Jak poinformował członek pseudokomisji poseł Patryk Jaskulski (KO), Ocieczek nie stawił się na przesłuchanie po raz trzeci; w przypadku Sieraka było to jego pierwsze niestawiennictwo.
Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.
CZYTAJ TAKŻE:
— Komisja Sroki szuka kolejnego blamażu? Sąd zajmie się wnioskiem o przymusowe doprowadzenie Ziobry. Znów uciekną przed świadkiem?
— NASZ WYWIAD. Co oznacza decyzja TK? Mec. Skwarzyński: Wniosek komisji pegasusowej o zatrzymanie Ziobry nie powinien być uwzględniony
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740224-pseudokomisja-ds-pegasusa-chce-ukarac-b-wiceszefa-cba
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.