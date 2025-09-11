Gembicka ostrzega ws. Mercosur: Będziemy się uzależniać od żywności spoza Europy, dotując rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X/@AnnaGembicka
autor: Fratria/X/@AnnaGembicka

Nie raz mówiłam, że Mercosur to żywnościowy Nord Stream 2 - będziemy się uzależniać od żywności spoza Europy, dotując rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach” - podkreśliła poseł PiS Anna Gembicka.

Anna Gembicka wskazała, że umowa UE-Mercosur to:

1/ uderzenie w opłacalność gospodarstw rolnych, a w konsekwencji pozbawienie nas suwerenności żywnościowej;

2/ nieuczciwa konkurencja - zupełnie inne warunki i standardy produkcji;

3/ zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumentów.

To wspieranie rosyjskiej gospodarki”

Ale to także wspieranie rosyjskiej gospodarki. Nie raz mówiłam, że Mercosur to żywnościowy Nord Stream 2 - będziemy się uzależniać od żywności spoza Europy, dotując rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach

— podkreśliła poseł PiS.

Oceniła, że „koalicji rządzącej bardzo zależy, żeby wokół tego tematu było jak najciszej”.

Jakiś czas temu w czasie szczególnie gorącej dyskusji w Sejmie na temat umowy UE-Mercosur, kiedy punktowałam brak skutecznych działań rządu ws. zablokowania tej umowy, w odpowiedzi na krytykę usłyszałam od poseł Katarzyny Królak z KO sugestię, że niedługo „się mną zajmą”. To pokazuje, jak bardzo ten temat jest dla nich niewygodny, skoro pozwalają sobie na takie teksty

— napisała Anna Gembicka.

Jak dodała, w obliczu działań Rosji wobec Polski nie możemy pozwolić na to, żeby kosztem polskich rolników UE wspierała rosyjską machinę wojenną.

Czas, żeby zrozumiała to Komisja Europejska i Europejska Partia Ludowa, do której należy PO i PSL

— zastrzegła poseł.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Europoseł Ozdoba krytycznie o wystąpieniu Ursuli von der Leyen. „Postawienie wszystkiego na jedną kartę jest groźne i nierealistyczne”

Von der Leyen o stanie UE. Pojawił się Zielony Ład, Mercosur i pakt migracyjny. Bocheński: „Establishment walczy o życie”

TYLKO U NAS. Brudna gra Niemiec. Morawiecki dobitnie: Mercosur to jest żywnościowy Nord Stream 2, czyli nad głowami Polski

tt/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych