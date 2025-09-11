„Nie raz mówiłam, że Mercosur to żywnościowy Nord Stream 2 - będziemy się uzależniać od żywności spoza Europy, dotując rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach” - podkreśliła poseł PiS Anna Gembicka.
Anna Gembicka wskazała, że umowa UE-Mercosur to:
1/ uderzenie w opłacalność gospodarstw rolnych, a w konsekwencji pozbawienie nas suwerenności żywnościowej;
2/ nieuczciwa konkurencja - zupełnie inne warunki i standardy produkcji;
3/ zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumentów.
„To wspieranie rosyjskiej gospodarki”
Ale to także wspieranie rosyjskiej gospodarki. Nie raz mówiłam, że Mercosur to żywnościowy Nord Stream 2 - będziemy się uzależniać od żywności spoza Europy, dotując rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach
— podkreśliła poseł PiS.
Oceniła, że „koalicji rządzącej bardzo zależy, żeby wokół tego tematu było jak najciszej”.
Jakiś czas temu w czasie szczególnie gorącej dyskusji w Sejmie na temat umowy UE-Mercosur, kiedy punktowałam brak skutecznych działań rządu ws. zablokowania tej umowy, w odpowiedzi na krytykę usłyszałam od poseł Katarzyny Królak z KO sugestię, że niedługo „się mną zajmą”. To pokazuje, jak bardzo ten temat jest dla nich niewygodny, skoro pozwalają sobie na takie teksty
— napisała Anna Gembicka.
Jak dodała, w obliczu działań Rosji wobec Polski nie możemy pozwolić na to, żeby kosztem polskich rolników UE wspierała rosyjską machinę wojenną.
Czas, żeby zrozumiała to Komisja Europejska i Europejska Partia Ludowa, do której należy PO i PSL
— zastrzegła poseł.
