„Całe szczęście, że jest prezydent Karol Nawrocki i prof. Sławomir Cenckiewicz. Są instytucje państwa, które potrafią zarządzić tym problemem, kierowane przez gen. Wiesława Kukułę i gen. Macieja Klisza. To są profesjonaliści i ich trzeba słuchać. Widać, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma wiedzy i odwagi, żeby podejmować decyzje” - ocenił poseł PiS Andrzej Śliwka na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wystąpienia szefa MON w Sejmie. Lider PSL przedstawił w parlamencie informacje ws. rosyjskich dronów, które wleciały do Polski.
Parlamentarzysta został zapytany o wystąpienie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Sejmie.
Powiedział niewiele. Oczekiwałbym od szefa MON, że kilka dni po agresywnym przekroczeniu naszej granicy przez drony, zda szczegółowy raport odnośnie do tej sytuacji. Myślę, że Polacy też chcieliby poznać odpowiedź na pytanie: jak to się stało, że drony znalazły się w przestrzeni powietrznej naszego kraju. Jak to się stało, że dron wylądował nienaruszony w powiecie elbląskim. To jest zdumiewające, że doszło do takiego incydentu. Oczekiwałbym, że wicepremier udzieli takich informacji
— ocenił.
Polityk nie szczędził słów krytyki rządzącym. Pochwalił za to działania obozu prezydenta i dowódców wojskowych.
Widać, że Kosiniak-Kamysz wolał tę sytuację przekuć w wystąpienie polityczne. Oczekiwałbym w tych trudnych czasach, że rządzący będą odpowiedzialni. Kosiniak-Kamysz po raz kolejny pokazał, że stanowisko szefa MON jest dla niego o 2 rozmiary za duże. Nosi buty, w których pływa. Całe szczęście, że jest prezydent Karol Nawrocki i prof. Sławomir Cenckiewicz. Są instytucje państwa, które potrafią zarządzić tym problemem, zarządzane przez gen. Wiesława Kukułę i gen. Macieja Klisza. To są profesjonaliści i ich trzeba słuchać. Widać, że Kosiniak-Kamysz nie ma wiedzy i odwagi, żeby podejmować decyzje
— dodał.
PiS zapoczątkowało modernizację armii
Parlamentarzysta przypomniał, że to za czasów rządów PiS, zapoczątkowano modernizację armii.
Kosiniak-Kamysz mówi o trójwarstwowej obronie przeciwlotniczej. Zabrakło słowa: dziękuję, dla Mariusza Błaszczaka, Antoniego Macierewicza czy Bartosza Kownackiego. Oni to budowali. Program „Pilica”, „Narew”, „Wisła”. To wielkie dziedzictwo rządów PiS. Podpisanie umowy z USA na dostarczenie sześciu baterii „Patriot”. W 2023 roku zostały zakupione pierwsze zestawy Sky Control w polskiej spółce APS. Wszyscy mówili, że trzeba kupować w polskim przemyśle zbrojeniowym. Okazało się, że minister Kosiniak-Kamysz wstrzymał modernizację i nie korzystamy z tego systemu antydronowego. Nie jesteśmy w stanie wykryć nic, co leci poniżej 100 metrów. To realny problem i wielkie zaniechanie Kosiniaka-Kamysza
— powiedział.
Na koniec poseł Śliwka uspokoił. Drony nie są podstawowym zagrożeniem, jakim jest artyleria i wojska pancerne.
Staram się podchodzić do tej kwestii merytorycznie. Nie ulegajmy presji komentatorów, którzy mówią, że zmieniło się pole walki. Głównym zagrożeniem i podstawowym elementem, jeżeli chodzi o wojnę konwencjonalną, jest artyleria i wojska pancerne. Drony są inwazyjne i groźne dla cywilów, ale to jest jeden z tych elementów uzupełniających. Nie zdobywa się terenu dronami. Są używane teraz dlatego, że Rosjanie chcą nękać Ukraińców. Musimy to mądrze robić. Mamy trójwarstwowy system i powinien być rozwijany o polski system antydronowy. Mamy firmy, które sprzedają najlepszej jakości sprzęt na świecie, który nas zabezpieczy przez tym co miało miejsce. To powinien być priorytet. Nie miliardy na szczujnię, jaka jest w mediach publicznych. Te pieniądze pozwoliły by nas dobrze zabezpieczyć
— skonkludował.
