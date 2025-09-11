Kim są osoby uwolnione z białoruskich więzień? To prawie wszyscy pracownicy i współpracownicy Bielsatu. Są nazwiska!

Sprawdź zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Według informacji polskiego MSZ, na liście uwolnionych z więzień na Białorusi jest trójka obywateli Polski i ósemka obywateli Białorusi. „W ramach „handlu” więźniami politycznymi z Białorusi zostali zwolnieni prawie wszyscy współpracownicy i pracownicy Bielsatu” - poinformowała w mediach społecznościowych była szefowa TV Biełsat, Agnieszka Romaszewska. Wśród tych osób nie ma niestety dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Część uwolnionych więźniów politycznych odmówiła opuszczenia kraju. Dopytywana o to, kim są Polacy uwolnieni z białoruskich więzień, Romaszewska odparła, że nie są jej znani.

Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński poinformował, że na liście uwolnionych więźniów jest trójka obywateli Polski, w tym osoby skazane na długoletnie wyroki, oraz ośmioro obywateli Białorusi, którzy byli dziennikarzami - współpracownikami Telewizji Biełsat i innych polskich mediów. Wroński zaznaczył, że nie poda nazwisk uwolnionych. Zrobiła to za to, była szefowa TV Biełsat Agnieszka Romaszewska.

W ramach „handlu” więźniami politycznymi z Białorusi zostali zwolnieni prawie wszyscy współpracownicy i pracownicy Bielsatu:

Irina Sławnikowa

Paweł Mażejka

Łarysa Szczyrakowa

Jaugien Merkis

Udzisław Lazariew

Udzimir Mackiewicz ( filozof i współpracownik stacji)

Paweł Padabied

Paweł Winagradau

Zostali za kratami KACIARYNA ANDREJEWA (Bachwałowa) i jej mąż IHAR ILIASZ w tej chwili właśnie trwa jego proces.

Pozostali też w więzieniach dziennikarze niezależnej agencji Biełapan, która na swoje nieszczęście nie była afiliowana ani przy Amerykanach ani przy Polakach z wyrokami od 12 do 14 lat oraz niezależny grodzieński dziennikarz Dzianis Iwaszyn

— poinformowała na X red. Agnieszka Romaszewska.

Co najmniej 1000 więźniów politycznych pozostaje na Białorusi

Pytana przez internautę, czy wie coś na temat Polaków, którzy zostali uwolnieni, Romaszewska odpowiedziała:

Nie są mi znani

Cały czas na Białorusi pozostaje co najmniej 1000 więźniów politycznych, w tym ponad dwudziestu dziennikarzy, a cały czas trwają aresztowania kolejnych. Między innymi bardzo wysokie wyroki - 12 i 14 lat dostali dziennikarze niezależnej agencji BIełapan. Póki co nie są objęci żadną wymianą

— przypomniała dziennikarka.

Wśród uwolnionych osób nie ma niestety dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta.

Liczymy, że w następnej grupie, która zostanie uwolniona z więzień białoruskich, znajdzie się również Andrzej Poczobut

— oświadczył rzecznik MSZ Wroński, podkreślając, że jest on nieustannie na „pierwszym miejscu oczekiwań” polskiej dyplomacji.

Spośród 52 uwolnionych część nie chce opuścić Białorusi

Telewizja Biełsat podała, że z grupy uwolnionych przez Mińsk więźniów politycznych kilku odmówiło opuszczenia kraju. Są oni na pasie granicznym między Białorusią i Litwą. Wśród nich jest długoletni opozycjonista, były kandydat na prezydenta Mikoła Statkiewicz.

Przekroczenia granicy odmawiają także: politolog i filozof Uładzimir Mackiewicz, Maksim Winiarski i działacz związkowy Hienadź Fjadynicz.

Białoruskie media niezależne wymieniły nazwiska niektórych uwolnionych osób - działaczy opozycji na Białorusi, aktywistów i innych więźniów politycznych. Następnie Franak Wieczorka, doradca liderki opozycji białoruskiej Swiatłany Cichanouskiej poinformował, że nie wszyscy uwolnieni opuścili Białoruś i że nie wszystkie podane wcześniej nazwiska uwolnionych są potwierdzone.

Inny doradca Cichanouskiej Dzianis Kuczynski powiedział, że wśród uwolnionych nie ma Alesia Bialackiego, obrońcy praw człowieka i laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku.

Kuczynski potwierdził zaś niektóre inne nazwiska na podstawie posiadanej listy uwolnionych, ale zaapelował o cierpliwość.

Uwolnienie to możliwość wyboru, czy zostać w kraju, czy wyjechać. Niestety, nasi bohaterowie nie mają takiego wyboru

— powiedział doradca Cichanouskiej. Wśród nazwisk wymienionych przez media niezależne i obrońców praw człowieka z organizacji Wiasna są: opozycjonista Zmicier Daszkiewicz, aktywista Mikoła Dzjadok, opozycyjny bloger Ihar Łosik, obywatelka Litwy - Elena Ramanauskiene oraz dziennikarze, o który wymieniła b. szefowa Biełsatu: Łarysa Szczyrakowa, Iryna Słaunikawa, Paweł Mażejka (reporter i aktywista z Grodna).

koal/PAP/X/FB

