Europoseł Szwedzkich Demokratów podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim zwrócił się do zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięci zamordowanego w USA Charliego Kirka, znanego działacza ruchu MAGA. Nie pozwoliła jednak na to prowadząca obrady wiceszefowa PE, Niemka Katarina Barley! Od razu oddała głos następującemu występującemu europosłowi, co spotkało się z głośnymi protestami wielu europosłów. „Lewicowi fanatycy w duchu cieszą się z tej zbrodni. To jest inna cywilizacja” - ocenił całą sytuację Paweł Jabłoński, europoseł PiS.
Znany prawicowy działacz w USA, bliski współpracownik prezydenta Donalda Trumpa Charlie Kirk został zastrzelony w czasie, gdy przemawiał na Uniwersytecie Utah Valley. Ta zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną nie tylko w USA, a konserwatywni europosłowie w PE chcieli uczcić chwilą ciszy pamięć Charliego Kirka. Okazało się jednak, że zupełną postawę w tej kwestii reprezentują europosłowie lewicy.
Spoczywaj w pokoju, Charlie Kirk. Niestety, lewicowa Przewodnicząca nie pozwoliła nam uczcić jego pamięci
— napisał na platformie Charlie Weimers, europoseł Szwedzkich Demokratów, załączając nagranie z przebiegu całej sytuacji, gdy apelował do europosłów o uczczenie pamięci zamordowanego Charliego Kirka. Wspomniana przewodnicząca to wiceszefowa PE z Niemiec Katarina Barley znana m.in. z wypowiedzi, w której postulowała „zagłodzenie finansowe” Polski i Węgier.
Co więcej, europosłowie reprezentujący lewicę i liberałów nie wstali ze swoich miejsc, by uczcić zamordowanego Chaerliego Kirka.
Burza w sieci
Cała sytuacja wzburzyła prawicowych polityków z Polski.
Niebywałe chamstwo lewicy i lewactwa w Parlamencie Europejskim. Przewodnicząca zlekceważyła i zbojkotowała wniosek o uczczenie minutą ciszy pamięci zamordowanego w USA Charliego Kirka. Wstyd, degeneracja
— ocenił całą sytuację Przemysław Czarnek, poseł PiS.
Minuta ciszy po zabójstwie Charliego Kirka zakłócona przez lewicę i liberałów w PE – pokazali, że szacunek i przyzwoitość to dla nich obce pojęcia
— napisał Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Zobaczcie koniecznie. I podajcie dalej! Europosłowie chcieli uczcić pamięć zamordowanego Charliego Kirka chwilą ciszy. Socjalistka Katarina Barley (ta sama, która kiedyś chciała „zagłodzić” Węgry i Polskę) nie pozwoliła. Lewicowi fanatycy w duchu cieszą się z tej zbrodni. To jest inna cywilizacja
— ocenił Paweł Jabłoński, poseł PiS.
W Parlamencie Europejskim właśnie minutą ciszy uhonorowano pamięć zamordowanego w USA konserwatywnego publicysty Charliego Kirka - lewicowi europosłowie, w tym Lewica i KO, nawet nie wstali… Jesteście obrzydliwymi ludźmi bez honoru
— stwierdziła Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji.
Charli Kirk m.in. sprzeciwiał się aborcji, co zapewne jest jednym z powodów tego, że lewicowi europosłowie nie potrafili nawet uszanować go po tragicznej śmierci. Poniżej nagranie z debaty, w której Kirk zbijał argumenty zwolenników aborcji.
