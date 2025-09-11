Prezydent Nawrocki: Charlie Kirk odważnie bronił wartości. Zabójstwo z powodu różnic politycznych budzi najgłębszy sprzeciw

Prezydent Karol Nawrocki napisał, że zabójstwo Charliego Kirka „z powodu różnic politycznych, budzi najgłębszy sprzeciw i podważa same podstawy demokracji”. Dodał, że Kirk - znany amerykański działacza ruchu MAGA - „odważnie bronił wartości cenionych przez nasze narody”.

Bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa, 31-letni Charlie Kirk, zmarł wczoraj w wyniku postrzału, do którego doszło w chwili, gdy przemawiał na Uniwersytecie Utah Valley.

Charlie Kirk nie żyje! Popularny w USA działacz związany z ruchem MAGA został postrzelony podczas spotkania ze studentami. Trump: Był kochany

Każdy akt agresji zasługuje na potępienie. Jednak zabójstwo młodego mężczyzny, męża i ojca, z powodu różnic politycznych budzi najgłębszy sprzeciw i podważa same podstawy demokracji

— napisał prezydent Nawrocki w serwisie X.

Charlie Kirk odważnie bronił wartości cenionych przez nasze narody. Jego przesłanie rezonuje teraz jeszcze mocniej

— dodał Nawrocki. Zaznaczył, że łączy się „w modlitwie z rodziną tragicznie zmarłego i całym narodem amerykańskim”.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców, a także prowadził własne media.

Zatrzymana przez służby w związku morderstwem Kirka osoba, została zwolniona z aresztu po przesłuchaniu; śledztwo nadal trwa.

tkwl/PAP

