Prezydent Karol Nawrocki napisał, że zabójstwo Charliego Kirka „z powodu różnic politycznych, budzi najgłębszy sprzeciw i podważa same podstawy demokracji”. Dodał, że Kirk - znany amerykański działacza ruchu MAGA - „odważnie bronił wartości cenionych przez nasze narody”.
Bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa, 31-letni Charlie Kirk, zmarł wczoraj w wyniku postrzału, do którego doszło w chwili, gdy przemawiał na Uniwersytecie Utah Valley.
Charlie Kirk nie żyje! Popularny w USA działacz związany z ruchem MAGA został postrzelony podczas spotkania ze studentami. Trump: Był kochany
Każdy akt agresji zasługuje na potępienie. Jednak zabójstwo młodego mężczyzny, męża i ojca, z powodu różnic politycznych budzi najgłębszy sprzeciw i podważa same podstawy demokracji
— napisał prezydent Nawrocki w serwisie X.
Charlie Kirk odważnie bronił wartości cenionych przez nasze narody. Jego przesłanie rezonuje teraz jeszcze mocniej
— dodał Nawrocki. Zaznaczył, że łączy się „w modlitwie z rodziną tragicznie zmarłego i całym narodem amerykańskim”.
Kim był Charlie Kirk?
Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców, a także prowadził własne media.
Zatrzymana przez służby w związku morderstwem Kirka osoba, została zwolniona z aresztu po przesłuchaniu; śledztwo nadal trwa.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740207-prezydent-nawrockizabojstwo-kirka-budzi-najglebszy-sprzeciw
