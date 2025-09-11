„Rząd Tuska chce utopić kolejne 800 mln zł na TVP w likwidacji oraz Polskie Radio w likwidacji” - informuje na platformie X poseł PiS Jarosław Krajewski. Polityk opozycji podkreśla, że Komisja Finansów Publicznych dziś rano zaopiniowała tę zmianę pozytywnie, głosami posłów KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciw.
Kiedy władzę w Polsce sprawowało PiS, ówczesna opozycja nie przeoczyła żadnego przypadku dotowania mediów publicznych z państwowych środków. Oczywiście, tworzyła także wokół tego wsparcia odpowiednią „otoczkę”, a chyba najbardziej skandaliczną manipulacją była ta dotycząca onkologii.
Jak głosowali posłowie?
Po zmianie władzy i siłowym przejęciu mediów publicznych, obecna koalicja rządząca jakoś nie ma już nic przeciwko dotowaniu mediów publicznych (mimo iż od ponad roku znajdują się one w stanie likwidacji). A dziś nastąpiła kolejna odsłona!
Skandal. Dziś rząd Tuska chce utopić kolejne 800 000 000 zł na TVP w likwidacji oraz Polskie Radio w likwidacji. A można przeznaczyć te środki na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa…
— napisał na platformie X poseł PiS Jarosław Krajewski.
Przed chwilą Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie taką zmianę głosami posłów KO, PL2050, PSL i Lewicy. My jako PiS oczywiście przeciw
— poinformował.
Polityk opozycji dołączył pismo Marty Cienkowskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego, do Andrzeja Domańskiego - szefa resortu finansów.
Szanowny Panie Ministrze. Na podstawie uzgodnień, zwracam się z prośbą o ponowne zwiększenie w 2025 roku. w trybie art. 154 ust. 1 i 9 ustawy o finansach publicznych, wydatków części 24-KIODN o kwotę 800 000 000 zł. Wnioskowane środki są niezbędne dla Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji oraz Polskiego Radia SA w likwidacji i Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia SA. w likwidacji. z przeznaczeniem na dotację celową (rozdz. 92104, § 2670), o której mowa w art. 31 ust. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722 ze zm.) na kontynuowanie dofinansowania ich ustawowych zadań dotyczących realizacji misji publicznej określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji dla Polskiego Radia SA w likwidacji i Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia S.A. w likwidacji w IV kwartale 2025 roku (3 m-ce), a dla Telewizji Polskiej SA. w likwidacji od września do końca grudnia 2025 г. (4-m-ce)
— pisze Cienkowska.
Przyznane dotychczas decyzjami Ministra Finansów dla MKiDN środki w kwocie 1.186.411.068 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 44) są niewystarczające i zabezpieczały potrzeby Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, Polskiego Radia S.A. w likwidacji i Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia S.A. w likwidacji wyłącznie w miesiącach styczeń-wrzesień br. Jednakże dla Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji dotychczas przyznane środki na miesiąc wrzesień br. okazały się niewystarczające stąd wniosek TVP SA. w likwidacji obejmuje zapotrzebowanie na środki dotacji na realizację misji publicznej na okres 4 m-cy. tj. od września do końca grudnia 2025 r. Warunkiem wydatkowania przez TVP SA w likwidacji tych środków w miesiącu wrześniu br. będzie wydanie decyzji Pana Ministra również w miesiącu wrześniu br.
— czytamy w piśmie do ministra finansów.
Nieterminowe przekazywanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji spółkom mediów publicznych w likwidacji środków z podstawowego abonamentu, brak rekompensaty za utracone wpływy abonamentowe w formie papierów wartościowych stwarza poważne problemy finansowe ww. spółkom w realizacji misji publicznej. Konieczny podkreślenia jest również fakt, że uzyskiwane przez Spółki przychody komercyjne (z reklam i od sponsorów) nie są wystarczające do finansowania kosztów realizacji misji publicznej. Wnioskowane środki w wysokości 800 000 000 zł są konieczne w celu kontynuacji przez te spółki ustawowych zadań związanych z realizacją misji publicznej do końca 2025 R., na regulowanie z tego tytułu niezbędnych wydatków w okresach jak na wstępie. Przedstawiając powyższe proszę o przychylność
— podsumowuje Cienkowska.
Krajewski: Rząd zmarnuje kolejne 800 mln
Głosowanie na Komisji Finansów Publicznych: PiS - 11 przeciw, KO - 11 za, Polska 2050 - 3 za, PSL - 3 za, Lewica - 2 za. Wynik: za 19, przeciw 11
— dodaje poseł Krajewski w kolejnym wpisie.
Rząd Tuska zmarnuje kolejne 800 milionów złotych na TVP w likwidacji i Polskie Radio w likwidacji
— podsumowuje polityk.
W zeszłym roku MKiDN informowało, że w 2025 „koszt realizacji misji publicznej przez media publiczne w Polsce będzie wynosił ok. 3,5 mld zł rocznie”. „Czysta woda” wydaje się więc dość droga.
