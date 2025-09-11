Podczas debaty w Parlamencie Europejskim ws. wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy europosłem Nowej Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem i eurodeputowaną Konfederacji Ewą Zajączkowską-Hernik. Lewicowy polityk zarzucił prorpsyjskość części europejskiej prawicy. „Zwracam się do europosła Śmiszka, który od wczoraj kieruje w moją stronę ordynarny, seksistowski i szowinistyczny hejt. Tak bardzo podoba ci się wojna? To zabieraj swojego partnera (Biedronia) i idź na front” - odpowiedziała Zajączkowska-Hernik.
W Strasburgu odbyła specjalna debata Parlamentu Europejskiego poświęcona wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. O pilne zorganizowanie dyskusji wnioskowali europosłowie Patryk Jaki PiS i Andrzej Halicki z PO.
Głos w sprawie zabrała europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.
Parlament Europejski wyraża dziś nic nieznaczący gest solidarności z Polską po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez drony. Gdy już wymyśliliście, że Europa ma stawiać na obronność i wprowadza program SAFE. Kolejny po KPO dług unijny, który będziemy spłacać przez 45 lat, żeby wesprzeć niemiecki i francuski przemysł. Mówicie, że nie wolno finansować Putna, a co zrobicie, wprowadzając umowę z Mercosur. Napchacie rosyjskie kieszenie pieniędzmi, poprzez wsparcie brazylijskiego rolnictwa, które jest oparte na rosyjskich nawozach. Wypychając jednocześnie produkcję żywności poza UE. To jest samobójstwo. Nakręcacie prowojenną histerię w Polsce. Za pomocą, której razem z prezydentem Zełenskim chcecie wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie
— powiedziała.
Zajączkowska-Hernik: To nie nasza wojna
Następnie odniosła się do potrzeby deregulacji, które są niezbędne, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo.
Tak chcecie odwrócić uwagę od swojej nieudolnej polityki i braku inwestycji w system obrony przeciwko dronom. Putin się z was śmieje. Potrzebujemy proste przepisy w prawie dronowym, a nie skomplikowanych barier, które duszą nasz potencjał. Bez tego możemy włożyć miliardy, ale dalej nie będziemy w stanie skutecznie się bronić. Musimy uwolnić polski przemysł dronowy od biurokratycznych kajdan i dać działać naszym start-upom. To one są przyszłością obronności, a nie stosy dyrektyw, które nie zatrzymają rosyjskich dronów. To nie jest nasza wojna.
Spięcie Zajączkowskiej-Hernik i Śmiszka
Podczas swojego wystąpienia europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek zaatakował swoich przeciwników politycznych.
Skrajna prawica od Hiszpanii po Polskę kluczy, gdy trzeba powiedzieć wprost, że Putin to zbrodniarz wojenny, a Rosja to bandyckie państwo, które morduje cywilów
— powiedział.
Lewicowy polityk doczekał się riposty ze strony Zajączkowskiej-Hernik.
Zwracam się do europosła Śmiszka, który od wczoraj kieruje w moją stronę ordynarny, seksistowski i szowinistyczny hejt. Tak bardzo podoba ci się wojna? To zabieraj swojego partnera (Biedronia) i idź na front
— odpowiedziała.
Śmiszek, zanim komuś cokolwiek zarzuci, powinien pamiętać, że jego partner Robert Biedroń popełnił niedawno skandaliczny wpis na portalu X. Gdzie obraził tragicznie zmarłego pilota Macieja „Slaba” Krakowiana oraz prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa - przywódcę naszego najważniejszego partnera, jeżeli chodzi o obronność.
