„Gdy wczoraj polskie służby walczyły z dronami, nad Europą latały dziesiątki samolotów z rosyjskimi turystami. Oburzeni ludzie podnosili ten temat, ponieważ to jest symbol, jak Putin i Rosjanie podchodzą do tego, o czym my rozmawiamy” - powiedziała europoseł PiS Beata Szydło podczas debaty w PE ws. rosyjskich dronów nad Polską. Była premier uczestniczyła także w debacie plenarnej na temat demokracji w UE: „Wolność słowa, obrona przed obcymi wpływami, to sprawy fundamentalne dla demokracji i chcę wierzyć, że również dla Unii Europejskiej”.
Rosyjskie drony nad Polską
W Strasburgu odbyła specjalna debata Parlamentu Europejskiego poświęcona wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. O pilne zorganizowanie dyskusji wnioskowali europosłowie Patryk Jaki PiS i Andrzej Halicki z PO.
Głos w sprawie zabrała eurodeputowana z PiS Beata Szydło. Polityk zwróciła uwagę, że dotychczasowe starania w relacjach z Putinem okazały się porażką.
Od wielu lat rozmawiamy o tym, jak bardzo chcemy pokonać Putina. Ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, a nawet się cofamy. Putin jest coraz bardziej zuchwały i bezczelny. Dlatego, że nie jesteśmy zjednoczeni, ciągle jest wiara w to, że wśród wielu państw, że z Putinem można się porozumieć. Nie, nie można
— powiedziała.
Dodała również:
Gdy wczoraj polskie służby walczyły z dronami, nad Europą latały dziesiątki samolotów z rosyjskimi turystami. Oburzeni ludzie podnosili ten temat, ponieważ to jest symbol, jak Putin i Rosjanie podchodzą do tego, o czym my rozmawiamy. Trzeba zacząć wreszcie działać, słowa nie wystarczą. Pokonamy Putina tylko wtedy, gdy podążymy w jednym kierunku.
Debata ws. „europejskiej tarczy demokracji”
Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata pt. „Potrzeba silnej europejskiej tarczy demokracji, aby wzmocnić demokrację, chronić UE przed zagranicznymi ingerencjami i zagrożeniami hybrydowymi oraz chronić proces wyborczy w UE”.
W dyskusji z udziałem unijnego komisarza ds. demokracji, wymiaru sprawiedliwości, praworządności i ochrony konsumentów Michaela McGratha wypowiedziała się europoseł PiS Beata Szydło.
Wolność słowa, obrona przed obcymi wpływami, to sprawy fundamentalne dla demokracji i chcę wierzyć, że również dla Unii Europejskiej
— mówiła była premier Polski. Beata Szydło nawiązała przy tym do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Obserwujemy i przeżywamy na co dzień ataki Putina związane z wojną na Ukrainie oraz różnego rodzaju dezinformacją. Staje się to coraz bardziej naszą rzeczywistością
— stwierdziła.
Europarlamentarzystka odniosła się również do słów komisarza na temat praworządności i apelowała o to, by każdy był sądzony według tej samej miary.
Panie komisarzu, problem polega na tym, że te ważne kwestie, o których Pan mówił, te wartości, które powinny stanowić fundament naszej wspólnoty, muszą być mierzone równą miarą dla wszystkich, bez względu na to, czy w danym państwie Unii Europejskiej rządzi konserwatywna partia, czy inna
— podkreśliła.
Polska polityk nawiązała przy tym do swojego doświadczenia z okresu pełnienia funkcji premiera Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując, że ówczesny konserwatywny rząd był nieustannie poddawany niesłusznym atakom.
