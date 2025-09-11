Mariusz Błaszczak, były szef MON, zwracał w ostatnich dniach uwagę, że resort obrony wstrzymał modernizację polskiego systemu antydronowego SkyControl, pozyskanego za rządów PiS. Władysław Kosiniak-Kamysz - obecny wicepremier i minister obrony narodowej zaprzeczał tym informacjom. Tymczasem dziś, dzień po wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, portal Onet publikuje tekst niemieckiego Die Welt, który jest właściwie… jedną wielką „reklamą” koncernu Rheinmetall zza naszej zachodniej granicy, jak również produktu tej firmy - systemu Skyranger. Już w tytule tekstu czytamy, że według „mediów” „Polska jest zainteresowana” jego zakupem.
Kilka dni po kolejnych naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, na łamach portalu Onet.pl ukazał się przedruk tekstu z „Die Welt”, gdzie autor zachwala… niemiecki system obrony powietrznej Skyranger. A przecież mamy polski system - Sky Control. Mariusz Błaszczak, były szef MON, domagał się w ostatnim czasie odpowiedzi, czy prawdą jest, że ministerstwo wstrzymało modernizację i wycofało się z użytkowania tego systemu, jednak resort stanowczo zaprzeczał. Również obecny wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił przedwczoraj w rozmowie z Radiem Zet, że Sky Control jest wykorzystywany, lecz „do innych celów”.
CZYTAJ TAKŻE: Rządzący nie radzą sobie z bezpieczeństwem? Błaszczak: Nie używają systemu SkyControl, który mógłby skutecznie wykrywać drony
Po co nam polskie systemy przeciwlotnicze, skoro mamy niemieckie?
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską pokazują, jak ważna jest obrona przed taką bronią. System Skyranger firmy Rheinmetall to zaawansowany technologicznie system obronny, który wkrótce zostanie rozmieszczony w Ukrainie. Niemcy również chcą zamówić 650 sztuk
— czytamy dziś w artykule niemieckiego „Die Welt”.
W tekście obficie cytowana jest wypowiedź Armina Pappergera, prezesa niemieckiego Rheinmetallu. W rozmowie z ZDF Papperger zachwalał produkt swojej firmy.
Każdy z tych systemów może pokryć [obszar] cztery na cztery km, aby całkowicie uwolnić go od dronów. Oznacza to, że wszystkie drony zostaną zlikwidowane — powiedział Papperger w wywiadzie dla ZDF. Działo Skyranger zostanie zamontowane na czołgu Leopard 1 przeznaczonym dla Ukrainy
— czytamy.
Rheinmetall jest obecnie w stanie produkować od 70 do 100 wieżyczek strzelniczych rocznie, ale planuje rozszerzyć produkcję do 200 systemów, kontynuował Papperger. Do tej pory Rheinmetall otrzymał zamówienia na skyrangery od pięciu krajów: Niemiec, Austrii, Danii, Węgier i Ukrainy. Jak twierdzi „Die Welt”, powołując się na swoje źródła na targach obronnych DSEI w Londynie, po incydencie z rosyjskimi dronami również Polska jest teraz zainteresowana zakupem skyrangera
— podkreślono w artykule.
Błaszczak: Czekam na dementi MON
Bardzo bym chciał wierzyć, że to tylko plotka medialna. Jeśli okaże się, że wstrzymanie modernizacji polskiego i skutecznego systemu antydronowego SkyControl, brak pozyskania dodatkowych elementów systemu i wycofanie go z granicy było tylko po to żeby pozyskać rozwiązanie z Niemiec… to ciężko w to uwierzyć. Czekam na dementi MON
— pisze były minister obrony narodowej, komentując na portalu X wspomniany tekst Onetu.
Pamiętacie Państwo niedawny tekst w Onecie dyskredytujący polski system antydronowy SKYctrl? Więc właśnie pojawił się w Onecie artykuł zachwalający niemiecki system antydronowy firmy Rheinmetall. Dzień po ataku rosyjskich dronów na Polskę. Przypadek???
— pyta Piotr Małecki, właściciel firmy Defence24 Sp. z o.o.
My w Defence24.pl wczoraj opublikowaliśmy wywiad z Prezesem APS SKYctrl - aby mógł przybliżyć naszym czytelnikom (a więc i decydentom) polskie rozwiązanie. Jak działa ten system oceniają wojskowi eksperci w Polsce i na Ukrainie. Plotka głosi że koncern Axel Springer planuje w Polsce otworzyć „portal zbrojeniowy”. Chyba wiem po co
— dodaje.
Poniżej różnica w podejściu do naszego bezpieczeństwa. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił że będzie się starał o to, aby przynajmniej 50 proc. zamówień dla armii pochodziło z polskiego przemysłu. Niektórych jak widać to bardzo boli. Defence24.pl bardzo wspiera ten pomysł Ministra!
— podkreśla.
Niepokojące? To chyba jednak za mało powiedziane.
jj/Onet.pl, X
