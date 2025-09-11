„Próba szukania porozumienia z Putinem osiągnęła swój koniec. On rozumie tylko język siły. Każde zachowanie, które w naszym rozumowaniu jest przejawem rozsądku i kompromisu, dla niego jest słabością i zachętą do dalszej agresji” - powiedział europoseł PiS Adam Bielan podczas debaty w Parlamencie Europejskim ws. wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. Głos zabrali także inni eurodeputowani z Polski. Wśród nich byli m.in. Beata Szydło, Anna Bryłka, Andrzej Halicki czy Ewa Zajączkowska-Hernik.
W Strasburgu odbyła specjalna debata Parlamentu Europejskiego poświęcona wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. O pilne zorganizowanie dyskusji wnioskowali europosłowie Patryk Jaki PiS i Andrzej Halicki z PO.
Bryłka: Brutalne przypomnienie
To brutalne przypomnienie, że Europa nie żyje w świecie tęczowych baniek czy ideologicznych iluzji. Tylko w realiach pełzającej wojny. Europa z pełną premedytacją zniszczyła swoją gospodarkę, przemysł. W imię chorej, lewicowej ideologii. Każde euro włożone w szaleństwo zielonego ładu, zamiast w obronność, działa w interesie Kremla.
— powiedziała Anna Bryłka z Konfederacji.
Wypowiedziała się również na temat szkodliwej polityki, która ma zostać wprowadzona w Polsce.
Wspieraliście Rosję Nord Streamem, zniszczyliście nam gospodarkę, a teraz przysyłacie imigrantów, żebyśmy przestali być bezpieczni od wschodu i zachodu. Polacy nie chcą waszego zielonego ładu i walki z węglem, kiedy latają im nad głowami drony i spadają rakiety. Putin się śmieje, gdy pani von der Leyen opowiada te bzdury. Polacy rozumiemy, że bezpieczeństwo zależy od naszego narodu, który nie da się złamać. Polski rząd musi odrzucić szkodliwe polityki UE i skupić się na interesie Polski
— dodała.
Bielan: Niemcy dały Rosji pieniądze na wojnę
Głos zabrał również europoseł PiS Adam Bielan. Polityk zaznaczył, że wyczerpały się możliwości ugodowego postępowania względem Putina.
Rosyjskie drony nad Polską to być może ostatni znak ostrzegawczy. Próba szukania porozumienia osiągnęła swój koniec. Putin rozumie tylko język siły. Każde zachowanie, które w naszym rozumowaniu jest przejawem rozsądku i kompromisu, dla niego jest słabością i zachętą do dalszej agresji. Gdy w 2008 roku w Tbilisi śp. prezydent Lecha Kaczyński mówił, że rosyjska agresja na Gruzję jest wstępem do kolejnej, to cały zachód nie brał tego na poważnie. Rządy niemieckie, niezależnie od tego, kto rządził, promowały projekt Nord Stream. Rozkwit wielu europejskich gospodarek polegał nie na pracowitości, a rosyjskiej taniej energii. Dopóki niemieccy kanclerze znajdują zatrudnienie w Gazpromie trudno uwierzyć w europejską solidarność. Polityka Obamy i Bidena zachęciła Putina do agresji. Polityka Schroedera i Merkel dała im na to pieniądze. Jedyna europejska solidarność, w jaką możemy uwierzyć, to taka, gdzie nie tylko o wartościach mówimy, ale też potrafimy jej bronić
— stwierdził.
