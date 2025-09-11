„10 września to dzień, w którym Rosja dokonała prowokacji; była to prowokacja umyślna i musimy być w stanie odpowiedzieć Rosji na każdym szczeblu drabiny eskalacji” - podkreślił Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, w rozmowie z RMF FM. Minister dodał, że - ponieważ ze strony Rosji mamy do czynienia z „wydarzeniami kinetycznymi”, to odpowiedź Polski powinna być w tej samej sferze. „Na testowanie naszych zdolności obronnych, właściwą odpowiedzią jest wzmożenie naszych systemów obronnych i też nazwanie agresji agresją” - powiedział.
Dziewiętnaście naruszeń naszej przestrzeni powietrznej, kilkanaście dronów zidentyfikowanych, kilka zestrzelonych. Akcja trwająca siedem godzin, a więc cała noc, więc nie można mówić o przypadku. I to jest testowanie nie tylko Polski. To jest testowanie całego NATO i to nie tylko wojskowe, ale także polityczne
— ocenił na antenie RMF FM wicepremier Sikorski.
To jest dzień, w którym Rosja dokonała prowokacji. W naszej ocenie była to prowokacja umyślna i musimy być w stanie odpowiedzieć Rosji na każdym szczeblu drabiny eskalacji. (…) Na każdą rosyjską prowokację, musi być adekwatna odpowiedź
— wskazał.
„Tsunami poparcia musi się przełożyć na fakty”
Putin nas testuje, ale też test dla skuteczności tych specjalnych relacji, jakie ma prezydent Nawrocki z prezydentem Trumpem. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt
— zaznaczył wicepremier.
Mamy tsunami poparcia, które musi się przełożyć na fakty. To dopiero 24 godziny, więc dajmy ludziom czas na zbadanie, co jeszcze w zasobach mają i spodziewamy się, że te deklaracje nastąpią
— dodał.
Polska zażądała uruchomienia 4. artykułu NATO - konsultacji międzysojuszniczych. Na czym polega ten ruch?
To miało już miejsce w historii Sojuszu poprzednio, gdy robiła to na przykład Turcja w trakcie wojny w Iraku czy wobec wojny domowej w Syrii. Sojusz wzmacniał jej zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe
— wskazał minister spraw zagranicznych.
Czy Putinowi wydaje się, że wygrywa?
Pytany, jaka będzie kolejna odpowiedź Polski na rosyjskie działania szef MSZ ocenił, że „mamy do czynienia z wydarzeniami kinetycznymi, więc odpowiedź (Polski) musi być w tej samej sferze” co działania Rosji.
Na testowanie naszych zdolności obronnych, właściwą odpowiedzią jest wzmożenie naszych systemów obronnych i też nazwanie agresji agresją
— powiedział Sikorski.
Wyraził też nadzieję, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump „wreszcie straci cierpliwość i zrozumie, że Putin go testuje”, jak również - że sposobem na zakończenie wojny jest „zmienienie kalkulacji Putina”. W ocenie Sikorskiego, rosyjski dyktator „pójdzie na pokój, gdy zrozumie, że nie jest w stanie tego wygrać po akceptowalnym koszcie”.
On nadal sądzi, że wygrywa. Dlatego mowa, że „już się z nim dogadamy” de facto przeciąga wojnę, bo utwierdza Putina w myśleniu, że może wygrać politycznie to, czego jego wojsko nie jest w stanie wygrać w Ukrainie
— dodał Sikorski.
Nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ
Szef MSZ był również pytany, jak w ostatnich godzinach wyglądała relacja między resortem, a Kancelarią Prezydenta Karola Nawrockiego.
Są kontakty na szczeblu wiceministrów, czyli wreszcie wracamy do tego, co było wieloletnią rutyną
— odpowiedział Sikorski.
Pytany o nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane na wniosek Polski, wicepremier wskazał, że chodziło o „przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo będące członkiem nie tylko ONZ, ale i Unii Europejskiej i NATO”.
Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło, nasze argumenty się przebijały
— powiedział, dodając, że nie zapadła jeszcze decyzja o tym, kto na tym posiedzeniu będzie reprezentował Polskę.
jj/PAP, RMF FM
