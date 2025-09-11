WIDEO

Wielka demonstracja Francuzów pod hasłem "Blokujmy Wszystko". Blisko 200 tys. osób wyszło na ulice. Starcia z policją i setki aresztowanych

Sprawdź autor: PAP/EPA
Aż 675 osób zatrzymanych, w tym 280 w aglomeracji paryskiej to bilans wczorajszych protestów we Francji, zwołanych przez ruch Blokujmy Wszystko. Ogółem w różnego rodzaju akcjach w całym kraju wzięło udział 197 tys. osób. Spośród zatrzymanych ponad 500 osób pozostaje w areszcie.

Najnowsze dane podało dziś MSW. Liczba zatrzymanych wzrosła w następstwie incydentów, do których doszło w nocy z wczoraj na dziś, m.in. w Paryżu.

Paraliż całej Francji?

Prefekt policji Paryża Laurent Nunez ocenił, że apel o „zablokowanie”, czyli sparaliżowanie kraju, nie powiódł się.

Nie było żadnego zablokowania mimo bardzo wielu prób

— powiedział Nunez.

Wyjaśnił, że doszło do około dziesięciu prób zablokowania obwodnicy Paryża i że protestujący próbowali wedrzeć się na dworzec Gare du Nord. Policja udaremniła ich działania.

Kolejna próba blokady

Dziś rano policja interweniowała podczas próby zablokowania wejścia do prestiżowej uczelni Science Po w Paryżu.

Do akcji protestu 10 września we Francji, pod hasłem „Blokujmy wszystko”, wezwał ruch o tej samej nazwie zainicjowany latem br. na portalach społecznościowych. Uczestnicy protestów obwiniają prezydenta Emmanuela Macrona za problemy socjalne i kryzys polityczny. W ocenie ekspertów i policji ruch zdominowany został przez skrajną lewicę. Natomiast główne związki zawodowe wezwały do demonstracji 18 września.

tt/PAP

