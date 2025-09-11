Katastrofalne wieści dla partii tworzących koalicję Donalda Tuska. Wszystkie ugrupowania - poza Koalicją Obywatelską - są już dziś pod progiem wyborczym. Według sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, do Sejmu nie wszedłby nie tylko PSL, Polska2050 i Lewica, ale także Razem. Najlepszy wynik zanotowała Koalicja Obywatelska - 34,5 proc. oraz Prawo i Sprawiedliwość - 30,8 proc. Konfederacja zanotowała w tym badaniu 16,7 proc. a Konfederacja Korony Polskiej 6,5 proc.
Według przeprowadzonego w dniach 2-9 września tego roku badania OGB w przyszłym Sejmie znalazłyby się jedynie 4 ugrupowania. Największe poparcie zanotowała Koalicja Obywatelska, osiągając wynik 34,52 proc. Oznacza to wzrost notowań tej formacji o 1,2 pkt proc.
Nieznaczny wzrost poparcia zanotowało także Prawo i Sprawiedliwość - 30,8 proc., czyli skok o 0,2 pkt, które jest w sondażu na drugim miejscu.
W parlamencie zasiedliby także politycy Konfederacji, która uzyskała w badaniu 16,7 proc. i wzrost o 1,3 pkt oraz Konfederacji Korony Polskiej 6,5 proc. Partia Grzegorza Brauna zanotowała wzrost poparcia o 1,1 pkt proc.
Czy KO wchłonie koalicjantów?
Rosnące notowania Koalicji Obywatelskiej w sondażu parlamentarnym OGB idą w parze ze spadkiem notowań ugrupowań tworzących dziś koalicję rządzącą. Poparcie dla Wszystkich pozostałych ugrupowań koalicji Tuska spadają: Lewica 4,7 proc., spadek o 0,3 pkt, Polska 2050 2,2 proc. reedukacja notowań o 1,4 pkt, PSL 1,7 proc. co oznacza spadek o 1,7 pkt. Wszystkie te partie są zatem pod progiem wyborczym.
Pod progiem wyborczym znalazła się także Partia Razem Adriana Zandberga.
Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski uważa, że partia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza nie zdecyduje się na samodzielny start w kolejnych wyborach parlamentarnych.
koal/X
