Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. „Jestem przekonany, patrząc na dzień 10 września i waszą reakcję, i chcąc wysłać także sygnał do Federacji Rosyjskiej, do Władimira Putina: (…) dzięki wspaniałym polskim pilotom i pilotom naszych sojuszników, Polska, która jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, nie wystraszy się też rosyjskich dronów” - podkreślił, zwracając się do żołnierzy.
To miejsce, w którym był główny punkt nacisku tego, co stało się wczoraj. To tutaj znajdowały się główne punkty wzmocnienia polskiego systemu obrony powietrznej, który reagował na kolejną rosyjską prowokację, atak na nasze terytorium za sprawą dronów
— wskazał prezydent.
Jestem przekonany, patrząc na dzień 10 września i waszą reakcję i chcąc wysłać także sygnał do Federacji Rosyjskiej, do Władimira Putina - my, Polacy, jesteśmy narodem, który nie wystraszył się sowieckiego żołnierza w roku 1920. Jesteśmy narodem, który nie oddał swojej duszy po roku 1945 przez blisko 50 lat sowieckiej propagandy, kiedy byliśmy sowiecką kolonią i niczym więcej - mimo to zachowaliśmy swoją wolność, niepodległość i miłość do ojczyzny
— dodał.
A dzięki wspaniałym polskim pilotom i pilotom naszych sojuszników, Polska, która jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, nie wystraszy się też rosyjskich dronów. Mamy wspaniałych żołnierzy, wspaniałych pilotów, a Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma świadomość, kim jesteśmy i skąd przychodzimy
— podkreślił Karol Nawrocki.
„Polskie lotnictwo jest gotowe, aby reagować na prowokacje”
Ta rosyjska prowokacja, jak panowie generałowie i nasi żołnierze doskonale zdają sobie sprawę, była niczym więcej, tylko próbą testowania naszych zdolności, zdolności reagowania także polityków: prezydenta Polski, premiera Polski, na to, co się dzieje we współczesności, co się dzieje dzisiaj. Była próbą sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji
— wskazał Zwierzchnik Sił Zbrojnych
I za to chcę wam: panie generale, szanowni panowie generałowie, a przede wszystkim wy, drodzy, wspaniali żołnierze, podziękować, bo wszystkie te testy zdaliśmy: i test polityczny, i test partnerski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wykonując od nocy swoje zadania dyplomatyczne, a przede wszystkim test wojskowy waszej gotowości do tego, aby na rosyjską prowokację zareagować
— podkreślił prezydent Nawrocki.
Czuję głęboką dumę, szanowni państwo, z tego, że jestem zwierzchnikiem polskich Sił Zbrojnych. I mogę tutaj, w Krzesinach, powiedzieć o tym, że polskie lotnictwo jest gotowe do tego, aby reagować na prowokacje. Będę także wywiązywał się ze wszystkich swoich obowiązków, będąc zawsze z wami, będąc zawsze z polskimi żołnierzami i mówiąc nie tylko na potrzeby haseł politycznych albo na potrzeby bieżącego dyskursu, że jesteśmy murem za polskim mundurem i murem za polskimi żołnierzami, a także murem za Sojuszem Północnoatlantyckim, który jest najsilniejszym sojuszem, jaki stworzyła wolna cywilizacja i wolny świat w XX wieku
— powiedział.
To wszystko oznacza, że jesteśmy silniejsi niż byliśmy na początku wieku XX. Jesteśmy gotowi do reagowania. Jestem też przekonany, że to co się wydarzyło jest także zadaniem. Zadaniem już nie dla polskiego żołnierza, nie dla polskich dowódców wprost, ale też zadaniem przede wszystkim dla polskiej klasy politycznej
— dodał prezydent.
