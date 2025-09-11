TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jacek Sasin: Przez ostatnie prawie 2 lata w tej koalicji nie zrobiono nic, aby nas zabezpieczyć skutecznie przed atakami dronów

Poseł PiS Jacek Sasin przyznał, że „nie możemy niestety czuć się bezpieczni w tej chwili w Polsce”. „Sytuacja z poprzedniej nocy pokazała, że jednak polski system nie jest taki do końca, jakbyśmy sobie to wyobrażali. A nie ma się temu co dziwić, bo przez ostatnie prawie 2 lata rządu w tej koalicji nie zrobiono nic, aby nas zabezpieczyć skutecznie przed atakami dronów. Wojna się zmieniła” - powiedział polityk.

W nocy z 9 na 10 września, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.…

