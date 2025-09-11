„Mam wrażenie, że część polityków nie rozumie epoki, w której żyjemy. Jest to epoka konfrontacji. Wojna jest tuż obok naszych granic. Decyzje powinny być podejmowane w ciągu kilku dni. Nie ma zrozumienia powagi sytuacji” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jan Parys. Były szef MON wskazał, że sytuacja z rosyjskimi dronami pokazała nieudolność, jaka panuje w resorcie obrony.
Podczas rozmowy poruszony został temat ostrzegania obywateli przed zagrożeniami - RCB. Polacy dostali wiadomość o dronach dopiero po kilku godzinach.
Byliśmy zagubieni jako kraj. Obywatele nie mieli informacji, która byłaby powszechnie dostępna. SMS-y, które normalnie powinniśmy otrzymać, dostałem dopiero w połowie dnia. Obywatele zostali zostawieni z boku. Nie ma takiej tradycji, żeby zwykły obywatel sprawdzał na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej czy Sztabu Generalnego, czy są jakieś komunikaty…
