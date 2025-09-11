Premier Donald Tusk opublikował rano w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdza, że „rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i dezinformacji to działanie na szkodę państwa”. „Głupota, a tym bardziej polityczne poglądy, nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca” - stwierdził. Słowa, które wydają się być ostrą reprymendą dla polityków opozycji, zostały odparte krytycznymi komentarzami przez internatów. „Rosyjską propagandę mówisz? I jeszcze, że głupota nie może być okolicznością łagodzącą? W takim razie nigdy nie powinieneś być premierem naszego pięknego kraju” - trafnie zauważył na X Mateusz Gutowski, sekretarz OSP Białowieża.
Wczoraj w nocy polską przestrzeń powietrzna wielokrotnie naruszyły rosyjskie drony, które spadły nawet w centralnej części kraju. W akcji ich unieszkodliwienia wzięły udział samoloty F-16 i F-35. Po zestrzeleniu jednego z dronów uszkodzony został dom mieszkalny w Wyrykach w powiecie włodawskim. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów. Do tej sytuacji odniósł się dziś Donald Tusk w swoim wpisie w mediach społecznościowych.
Rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i dezinformacji w dzisiejszej sytuacji to działanie na szkodę państwa polskiego, wymierzone wprost w bezpieczeństwo Ojczyzny i obywateli. Głupota, a tym bardziej polityczne poglądy, nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca
— napisał na X premier Donald Tusk.
„Nigdy nie powinieneś być premierem”
Pod wpisem Tuska pojawiło się mnóstwo komentarzy, które przypominają mu, że sam wielokrotnie posługiwał się propagandą i dezinformacją. Wielu internautów zauważa, że poprzedni rząd, którym Tusk kierował realizował w porozumieniu z Berlinem, realizował prorosyjską politykę „resetu”.
Gdybyście nie kumali się a Putinem, Gdybyście przed jej wybuchem nie atakowali polskich żołnierzy broniących granicy tej wojny by nie było! Głupota, a tym bardziej polityczne działania by obalić Rząd PiS, nie powinny być traktowane jako okoliczność łagodząca Donaldzie Tusk !!!
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Jacek Bogucki.
Rosyjską propagandę mówisz? I jeszcze, że głupota nie może być okolicznością łagodzącą? W takim razie nigdy nie powinieneś być premierem naszego pięknego kraju
— skomentował wpis Tuska Mateusz Gutowski, sekretarz OSP Białowieża.
Czy politykowi Donaldowi Tuskowi wolno mówić o Trumpie, że jest rosyjskim szpiegiem, a ‘zwykłym’ obywatelom jest to zabronione? Czy Donaldowi Tuskowi wolno kłamać, choćby 100 obietnic na 100 dni, a ‘zwykły’ obywatel musi zawsze milczeć?
— zauważył na X ekonomista dr Zbigniew Dylewski.
O! Widzę, że przygotowujemy grunt pod cenzurę prewencyjną
— napisał w mediach społecznościowych przedsiębiorca Tomasz Cień.
Przecież sam jesteś chodząca propaganda Moskwy lub Berlina w zależności od rozkazu pana. O czym mówisz biedaku!
— skrytykował Tuska na X Marcin Dybowski.
Słowa reprymendy w ustach Donalda Tuska, które mają przestrzegać przez rosyjską dezinformacją, brzmią jak żart, ale żart z Polaków. Lider Platformy Obywatelskiej był wielokrotnie pytany, czy wycofa się z własnych słów, które wypowiedział w 2023 r w czasie kampanii wyborczej. Tusk dobitnie i kilkukrotnie powiedział w czasie wyborczego wiecu, że Donald Trump jest rosyjskim agentem, a amerykańskie służby nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Jak na te pytania odpowiedział premier? Oznajmił, że niczego takiego nie mówił…
