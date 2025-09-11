„Zaniedbania, które powstały są konsekwencją złego szkolenia dowódców. Wojskowe uczelnie kształcą raczej na bazie II wojny światowej. Powinny natomiast skupiać się na technologii i postępowych działaniach, które dają szanse wykazać się młodym ludziom” - powiedział gen. brygady Dariusz Wroński na antenie Telewizji wPolsce24. Wojskowy zaapelował, żeby rozsądnie wydawać środki na obronność. Dostosować posiadane narzędzia do współczesnych potrzeb, takich jak np. drony.
Gen. Wroński został zapytany o to, czy Polska jest przygotowana na zmasowany atak rosyjskich dronów.
To jest trudny temat, o którym od wielu lat alarmujemy, że Polska chyba nie dostrzegła i nie dostrzega w dalszym ciągu zagrożeń technologicznych. Zagrożeń, które wynikają z postępu i obserwacji tego, co się wokół nas dzieje.…
