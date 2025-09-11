Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740170-bedzie-nadzwyczajne-posiedzenie-rb-onz-ws-dronow-nad-polska
