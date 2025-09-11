PILNE

Drony nad Polską. Będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zostanie zwołane na wniosek Polski

Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych.

kk/PAP

