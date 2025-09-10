„Pan prezydent Trump ma oczywiście świadomość i wiedzę na temat tego, co się dzieje, natomiast w szczegółach prezydent Nawrocki przekazał, co dokładnie wydarzyło się dzisiejszej nocy w Polsce z kierunku wschodniego. Ze szczegółami także, z analizą tego, jakie mogą być powody i motywy tej sytuacji” - mówił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP na antenie Telewizji wPolsce24, ujawniając kulisy rozmowy Nawrocki-Trump.
Marcin Przydacz poinformował, że zakończyła się już rozmowa pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem Trumpem.
To była bardzo dobra rozmowa bezpośrednia, prowadzona w sposób bezpieczny, aby móc się wymieniać informacjami
— wskazał.
Pan prezydent Trump ma oczywiście świadomość i wiedzę na temat tego, co się dzieje, natomiast w szczegółach prezydent Nawrocki przekazał, co dokładnie wydarzyło się dzisiejszej nocy w Polsce z kierunku wschodniego. Ze szczegółami także, z analizą tego, jakie mogą być powody i motywy tej sytuacji
— powiedział.
W odpowiedzi usłyszał twarde zapewnienia strony amerykańskiej co do solidarności sojuszniczej, ale przede wszystkim bardzo silną pochwałę zdolności polskich żołnierzy. To, że wojska sojusznicze były w stanie reagować pilnie, także strącając drony, zrobiło pozytywne wrażenie na naszych sojuszniczych, bo jak mówi stara zasada: jeśli chcesz wsparcia sojuszniczego, najpierw musisz bronić swoich interesów także i samodzielnie, mieć ku temu zdolności
— wyjaśnił.
Prowadzone są dyskusje
Marcin Przydacz zaznaczył, że ta rozmowa potwierdziła jedność sojuszniczą. Prezydencki minister zwrócił ponadto uwagę, że Karol Nawrocki rozmawiał także z wieloma innymi liderami europejskimi o tej sytuacji.
Są prowadzone dyskusje w ramach NATO. To też zostało potwierdzone
— wskazał.
Co do zwiększania zdolności na wschodniej flance NATO, także i w Polsce, myślę, że one przyniosą pozytywny efekt, natomiast ta praca dyplomatyczna musi być wykonywana po to, żeby zachęcać państwa do większej aktywności
— podkreślił.
Pełna odpowiedzialność
Marcin Przydacz wskazał, że polscy wojskowi zachowali się „w duchu pełnej odpowiedzialności, ale przy poszanowaniu prawa międzynarodowego i własnej suwerenności”.
Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby jakieś inne państwo, nawet jeśli to jest tak agresywne państwo, jak Rosja, mogło sobie poczynać na naszym terytorium i w tym sensie decyzja została przyjęta nie tylko z pełnym zrozumieniem, ale także z uznaniem – tak należy strącać obiekty, które próbują wlatywać z niecnymi celami na teren Polski
— mówił.
Ameryka tutaj twardo potwierdza swoje zaangażowanie we wsparcie sojusznicze Polski. W tym sensie prezydent Trump mówił: „Jesteśmy z Polską, jesteśmy związani sojuszem i Polacy niczego się nie obawiajcie. Natomiast jeśli coś zagraża waszemu bezpieczeństwu, to trzeba reagować” i to jest zupełnie naturalne. A o dalszych działaniach dotyczących ewentualnego wzmacniania będziemy rozmawiać na forum NATO-wskim i to się już przecież dzieje, także na innych forach międzynarodowych
— wskazał.
Notatek od Tuska nie ma
Marcin Przydacz podkreślił, że jako przedstawiciel administracji przysłuchiwał się rozmowie pomiędzy prezydentami i to on będzie przygotowywał z niej notatkę.
Ciągle czekamy na notatki od pana premiera. Pan premier zdaje się, też dzisiaj rozmawiał z wieloma liderami i jakoś nie chce pan premier wypełniać obowiązku wynikającego z wyroku trybunału z 2008 roku, podkreślając ciągle, że prezydent ma obowiązek współpracować z rządem, ale rząd to już nie musi współpracować z prezydentem
— mówił.
Niestety pan premier czyta tylko pół obrazu. Czekamy na tę informację, aby móc dobrze współpracować. Byłoby elementem pewnego profesjonalizmu, gdyby strona rządowa również informowała o swoich rozmowach
— wskazał.
as/wPolsce24
