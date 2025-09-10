PILNE

Zakończyła się rozmowa prezydentów Nawrockiego i Trumpa. "Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą"

autor: KPRP/Mikołaj Bujak
Zakończyła się rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. „Rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony; rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” - poinformował Nawrocki na platformie X.

Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski”

O tym, że prezydent USA Donald Trump planuje jeszcze w środę przeprowadzić rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim, poinformowała PAP przedstawicielka Białego Domu.

Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś

— przekazała urzędniczka.

Po zakończonej rozmowie prezydent Nawrocki zamieścił krótki wpis na platformie X.

Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą

— napisał.

