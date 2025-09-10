Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego jutro o godz. 17 - poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
Dziś w nocy, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Po porannej naradzie w biurze BBN, w której udział wziął m.in. prezydent, premier oraz szef BBN, Nawrocki przekazał, że w najbliższym czasie zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która ostatecznie odbędzie się w jutro o godz. 17.
Bogucki podkreślił w Polsat News, że termin Rady jest uzgodniony z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, tak aby liderzy każdego z ugrupowań w parlamencie mogli zabrać głos podczas RBN.
O 14.30 (w Sejmie) ma być informacja szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, odnośnie tego co się wydarzyło, jakie są znane informacje. A później Rada Bezpieczeństwa Narodowego, po to, żeby wszystkie środowiska reprezentowane w Sejmie miały możliwie pełną informację (…). Myślę, że to już jest czas na krytyczne analizy, nie przeciwko komuś tylko za dobrymi rozwiązaniami
— mówił Bogucki.
W nocy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. W ocenie wojska był to „akt agresji” i „bezprecedensowe zdarzenie”, które stworzyło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.
Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej, a drony nadleciały również z kierunku Białorusi. Dodał, że w nocy pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740150-w-czwartek-odbedzie-sie-rada-bezpieczenstwa-narodowego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.