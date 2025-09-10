„Rosjanie chcieli przetestować naszą reakcję, ale reakcję jako państwa, nie tylko Polskich Sił Zbrojnych, ale również administracji, również klasy politycznej. To znaczy, czy politycy będą potrafili w jakiś sposób współpracować konstruktywnie, czy będzie kolejny odcinek wojny polsko-polskiej i takie ‘pałkarstwo’ partyjne” - stwierdził europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk na antenie Telewizji wPolsce24.
Michał Dworczyk został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24 o to, dlaczego Rosjanie zdecydowali się na liczne prowokacje z udziałem dronów na terytorium Polski.
Proszę zwrócić uwagę, że jest to kolejna aktywność Rosjan i każda z nich służy tak naprawdę testowaniu i Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj, jak analizujemy to zdarzenie, to możemy postawić kilka odpowiedzi na to pytanie
— wskazał.
Po pierwsze, Rosjanie chcieli przetestować naszą reakcję, ale reakcję jako państwa, nie tylko Polskich Sił Zbrojnych, ale również administracji, również klasy politycznej. To znaczy, czy politycy będą potrafili współpracować konstruktywnie, czy będzie kolejny odcinek wojny polsko-polskiej i takie „pałkarstwo” partyjne
— mówił.
Na pewno też chcieli sprawdzić, jaka będzie reakcja sojuszników. Mam na myśli nie tylko tę reakcję, której byliśmy świadkami i której zawdzięczamy zestrzelenie kilku dronów, bo to zrobiły przecież - wszystko na to wskazuje - holenderskie F-35, ale również tego, co dalej - czy ta prowokacja, czy ten test pozostanie bez specjalnej odpowiedzi, czy jednak Sojusz Północnoatlantycki podejmie jakieś działania
— podkreślił.
Polskie problemy
Michał Dworczyk podkreślił, że na razie jest za wcześniejsze, żeby oceniać tę sytuację.
Nie minęły jeszcze 24 godziny. Ja bym był ostrożny i zaczekał jeszcze, zebrał wszystkie informacje, a potem je przeanalizował. Naszym wielkim problemem - myślę w ogóle jako państwa polskiego - jest taka maniera meldowania sukcesów. W wojsku jest takie powiedzonko - „o problemach nie meldować”. I w polityce niestety ostatnio też tak się dzieje, że populizm króluje i wszystko jest „świetnie”, „wyśmienicie” albo „jeszcze lepiej”. A jak są problemy to „my już tutaj załatwiliśmy, już zrobiliśmy, zamówiliśmy, kupiliśmy”
— diagnozował.
Niestety problem jest dużo poważniejszy i dotyczy on zarówno funkcjonowania kryzysowego państwa polskiego i polskiej administracji, zaczynając od komunikacji wewnętrznej poprzez zewnętrzną, kończąc na funkcjonowaniu procedur kryzysowych, czyli kto, kiedy ma się zebrać, żeby podjąć określone decyzje
— podkreślił.
