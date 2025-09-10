Jest rozporządzenie ws. zawieszenia ruchu granicznego na przejściach z Białorusią! "Celem ochrona bezpieczeństwa granicy Polski"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Jest rozporządzenie ws. zawieszenia ruchu na granicy! / autor: Fratria
Jest rozporządzenie ws. zawieszenia ruchu na granicy! / autor: Fratria

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia ruchu granicznego na przejściach z Białorusią. „Zamknięcie przejść granicznych zacznie obowiązywać od północy 12 września br. do odwołania” - przekazał resort.

Ta decyzja jest odpowiedzią rządu na zaplanowane rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe „Zapad 2025”.

Ochrona bezpieczeństwa granicy Polski

Celem zawieszenia ruchu granicznego na przejściach granicznych z Białorusią jest ochrona bezpieczeństwa granicy Polski, będącej jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej.

Zamykamy granice z Białorusią w związku z zagrożeniem wynikającym z manewrów Zapad. Służby podległe MSWiA oraz wojsko są w najwyższej gotowości. Ta decyzja ma charakter czasowy. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Polek i Polaków. Przejścia otworzymy, gdy będziemy pewni, że sytuacja nie stwarza dla nas żadnego zagrożenia

— przekazał Kierwiński.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Rosja testuje Polskę, a atak dronowy to dopiero początek. Zagrożenie jest wewnątrz! Reseciarze Tuska mylili się zbyt często, by spać spokojnie

TYLKO U NAS. Drony nad Polską. Gen. Jarosław Gromadziński: Stanowisko NATO musi być twarde, aby Rosja zaprzestała tych działań

TYLKO U NAS. Gen. Dariusz Wroński: Wojsko powiedziało dość i będzie reagowało. Czerwona linia została przekroczona

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych