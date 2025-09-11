„Chętnie założę się, jeżeli mogę złożyć propozycję panu wicepremierowi, że PSL nie wystartuje samodzielnie i nie wystartuje pod swoim szyldem, ponieważ PSL dosyć dobrze orientuje się w swoich notowaniach” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
„Chętnie się założę, że tak nie będzie”
O tym, czy Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie samodzielnie do wyborów parlamentarnych, mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
Chętnie założę się, jeżeli mogę złożyć propozycję panu wicepremierowi, że PSL nie wystartuje samodzielnie i nie wystartuje pod swoim szyldem, ponieważ PSL dosyć dobrze orientuje się w swoich notowaniach
— zaznaczył.
Mamy badania z 2023 roku z wyborów parlamentarnych. 14 proc. dla Trzeciej Drogi składało się z 3 proc. dla PSL i 11 proc. dla Polski 2050. Dzisiaj w sondażach telefonicznych, przedwyborczych PSL ma 2-3 proc. Nie sądzę, że PSL ma tutaj jakieś inne notowania czy badania. Więc to taka deklaracja [Władysława Kosiniaka-Kamysza], którą chętnie bym wykorzystał do zakładu o jakiś dobry trunek, choć sam osobiście nie piję, ale traktuję to jako taką walutę rozliczeniową. Więc jeżeli pan premier Kosiniak-Kamysz ogląda i słucha, to chętnie się założę, że tak nie będzie
— wskazał Łukasz Pawłowski.
„To będzie raczej ruchem defensywnym”
Spodziewam się, że podczas tego zjednoczenia i powstania nowej partii, nowej nazwy - coś tam więcej będzie. Będzie dodatkowy element, ponieważ samo połączenie Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej z Platformą Obywatelską i nazwanie tego w nowy sposób będzie raczej ruchem defensywnym. To znaczy, jeszcze 2 lata temu po wyborach październikowych w 2023 roku mówiło się, że tutaj PiS zmieni nazwę, PiS się rozleci, PiS straci swoją tożsamość, a teraz PO po dwóch latach rządzenia musi zmieniać nazwę. Tam musi być jakiś dodatkowy element, jakaś świeża krew, jakiś nowy element, który wyśle sygnał, że ta nowa jakość, nowa nazwa to jest coś więcej niż po prostu Koalicja Obywatelska. Bo dzisiaj w takiej konstrukcji te partie funkcjonują. 90 proc. wyborców jest pewnie przekonanych, że Szłapka jest posłem Platformy Obywatelskiej, a nie szefem Nowoczesnej
— mówił też prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
Skomentował również pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego.
Uważam, że prezydentura Karola Nawrockiego dla Donalda Tuska jest pozytywna. W końcu Donald Tusk może zajmować się tym, co lubi i potrafi najlepiej. A trzeba przyznać, że Donald Tusk jest wybitnym politykiem. Znaczy właśnie zajmować się polityką, a nie rządzeniem. I wydaje mi się, że Donald Tusk odzyskał trochę tlenu politycznego właśnie dlatego, że wzrosła też polaryzacja. Badaliśmy to na samym początku prezydentury Karola Nawrockiego. Badamy to teraz. Wyniki będziemy mieć jutro, więc sprawdzimy, jak wypada ocena i prezydenta, i premiera i jak wypada to parlamentarnie, ale w tym wcześniejszym badaniu rosła i Koalicja Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość. Spór prezydenta i premiera powodował, że polaryzacja rosła, to znaczy, że traciły na tym mniejsze partie i po jednej, i po drugiej stronie. Więc akurat dla Donalda Tuska taki polityczny ping-pong, taka właśnie polityka, nie jest taka najgorsza
— wyjaśnił Łukasz Pawłowski.
„Rządzenie jest zawsze problematyczne”
I tu też odnoszę się jakby do tego rebrandingu. Koalicja Obywatelska ma jednak bardzo dużo jeszcze argumentów, jest największą partią po stronie liberalnej, na którą zagłosowała prawie połowa Polaków. Musimy pamiętać, że wybory prezydenckie w drugiej turze zakończyły się minimalną różnicą, najmniejszą w historii. Dalej prawie połowa kraju ma te poglądy liberalne i głosowało na Trzaskowskiego. Dzisiaj absolutnym liderem po tamtej stronie jest Koalicja Obywatelska i Donald Tusk, czyli ma argumenty. Ma argumenty, żeby przyciągać polityków na przykład na swoje listy w przyszłych wyborach. Ma argumenty, żeby właśnie nadawać jakiś ton polityczny, ale właśnie polityczny, a nie merytoryczny, bo najgorsze, co Donaldowi Tuskowi wychodziło przez te ostatnie półtora roku i to pokazywały badania, to było rządzenie, dowożenie obietnic. Na 100 obietnic zrealizowano siedem czy osiem, ale w polityce Donald Tusk jest całkiem sprawnym politykiem
— tłumaczył prezes OGB.
Rządzenie jest zawsze problematyczne. Ale polityka i taki ping-pong polityczny to już jest zupełnie inna gra
— dodał.
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740137-tylko-u-nas-prezes-ogb-psl-nie-wystartuje-samodzielnie
