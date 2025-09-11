Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął kadencję z wyraźną przewagą pozytywnych ocen. Z sondażu CBOS wynika, że 44 proc. badanych dobrze ocenia jego działalność, a tylko 30 proc. ma zdanie negatywne. Eksperci podkreślają, że dynamiczne działania Nawrockiego od początku prezydentury spotykają się z dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym.
Zgodnie z sondażem CBOS, w sierpniu pracę Sejmu pozytywnie oceniło 32 proc. badanych, czyli tyle samo co w lipcu; odsetek negatywnych ocen zmalał z 54 do 52 proc.; 16 proc. nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności niższej izby parlamentu (wzrost o jeden punkt procentowy).
Działalność Senatu pozytywnie ocenia 36 proc. badanych, o 1 punkt proc. więcej niż w lipcu. Negatywnie pracę senatorów ocenia 40 proc. (bez zmian). 24 proc. ankietowanych nie potrafiło ocenić pracy Senatu (spadek o 1 punkt proc.).
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Polacy nie wierzą, że Donald Tusk zrealizuje swoje obietnice wyborcze! Takiego zdania jest aż 78 procent badanych. SONDAŻ
Polacy po raz pierwszy ocenili prezydenta
Po raz pierwszy w badaniu CBOS ankietowani ocenili pracę prezydenta Karola Nawrockiego. 44 proc. badanych dobrze oceniło jego pracę; 30 proc. negatywnie wypowiedziało się o działalności Nawrockiego. 26 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
Dla porównania w lipcu dobrze o pracy odchodzącego prezydenta Andrzeja Dudy wypowiedziało się 49 proc. badanych; źle - 44 proc., a 7 proc. nie miało zdania w tej sprawie.
CBOS zauważa, że trzej poprzedni prezydenci przed Nawrockim, objęci badaniami (Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda) również rozpoczynali swoje prezydentury z przewagą ocen pozytywnych.
Wiąże się to zapewne z niezwykle aktywnym początkiem prezydentury
— wskazał CBOS. Badanie zostało przeprowadzone między 21 sierpnia a 1 września na reprezentatywnej imiennej próbie 917 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Wywiady były prowadzone metodami CAPI (wywiad osobisty, 64,6 proc. wszystkich wywiadów), CATI (wywiad przez telefon, 18,8 proc.) oraz CAWI (przez Internet, 16,7 proc. wywiadów).
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740130-sondaz-44-proc-polakow-zadowolonych-z-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.