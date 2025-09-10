Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka stwierdziła na dzisiejszej konferencji prasowej, że gdyby „dostała taki komunikat [nocny alert RCB ws. dronów - red.], to pomyślałaby sobie, że musi pakować dzieci, brać samochód i uciekać z kraju”. Do tej kontrowersyjnej wypowiedzi odniósł się na platformie X założyciel kanału Zero Krzysztof Stanowski. „To jest jedna z najbardziej niefortunnych wypowiedzi, jakie słyszałem” - napisał. To z kolei dało początek dłuższej wymianie zdań między dziennikarzem a rzeczniczką MSWiA.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka odniosła się do zarzutów mówiących o tym, że komunikaty RCB do obywateli zostały wysłane zbyt późno. Jak podkreśliła, wysyłanie komunikatów RCB czy SMS-ów do mieszkańców jest szczegółowo analizowane pod kątem takiej konieczności.
Dodała, że gdyby „dostała taki komunikat, to pomyślałaby sobie, że musi pakować dzieci, brać samochód i uciekać z kraju”.
Niefrasobliwe słowa
Założyciel kanału Zero Krzysztof Stanowski odniósł się do jej kontrowersyjnej wypowiedzi w mediach społecznościowych i podkreślił, że była ona „najbardziej niefortunną jaką słyszał”.
To jest jedna z najbardziej niefortunnych wypowiedzi, jakie słyszałem. Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiedziała, że gdyby dostała alert RCB to uciekłaby z Polski. Niebywałe
— napisał na X Krzysztof Stanowski.
To z kolei sprowokowało rzeczniczkę MSWiA do obrony swojego stanowiska. Zarzuciła ona Stanowskiemu, że ten ma rzekomo nieodpowiedzialnie manipulować jej wypowiedzią celem zdobycia większych zasięgów w sieci internetowej.
Manipulowanie moją wypowiedzią tylko dla klikalności w sytuacji, kiedy rolą mediów powinno być zwłaszcza teraz rzetelne informowanie i uspokajanie ludzi. Jest z Pana strony nieodpowiedzialne. Proszę załączyć całą moją wypowiedź
— odpowiedziała Karolina Gałecka.
Będzie refleksja?
Krzysztof Stanowski zasugerował jej, by przeprosiła za swoje słowa i „nie wmawiała innym manipulacji”.
Proszę Pani, stanęła Pani obok żołnierza, przed kamerami i jako państwowy urzędnik powiedziała, że pomyślałaby Pani o ucieczce z Polski, gdyby dostała ostrzeżenie RCB. Nie wiem, czy mam puścić Pani godzinną wypowiedź, półgodzinną czy może puścić wszystkie Pani wypowiedzi z 2025 roku. Nie zmienia to faktu, że TO WŁAŚNIE PANI POWIEDZIAŁA. Można przeprosić za niezręczność, zamiast wmawiać innym manipulację
— zaznaczył Stanowski.
W odpowiedzi na ten wpis rzeczniczka MSWiA zamieściła link do całej konferencji prasowej.
Może pani wrzucić nawet pięć godzin, widziałem całość. Palnęła Pani, że Pani od razu pomyślałaby - RZECZNICZKA MSWiA! - o wyjeździe z Polski, jeśli tylko coś zacznie się dziać. Jeśli dalej Pani nie rozumie tej niestosowności to rzeczywiście nie nadaje się Pani na to stanowisko
— podkreślił założyciel kanału Zero.
Panie Stanowski zachęcam Pana, żeby skupić się na przekazywaniu rzetelnej informacji o aktualnej sytuacji, a nie szukać taniej sensacji. Dzisiejsza sytuacja powinna nas skłaniać do tego, żebyśmy wszyscy mieli jedno serce - dla Polski i dla Polaków - bez podziałów
— replikowała Gałecka.
Skupiamy się na tym, nadajemy od rana, są u nas poważni goście i transmitujemy wszystkie konferencje. W całości i bez manipulacji. Miło byłoby, gdyby pani przeprosiła za niestosowność, unikała podobnych w przyszłości i nie zrzucała odpowiedzialności za własne słowa na media
— zasugerował jej Krzysztof Stanowski.
