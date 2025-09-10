„Polska firma już zbudowała skuteczny system, który potrafi bronić nieba” - mówi na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych wiceprezes PiS, szef EKR Mateusz Morawiecki z PiS. Były premier pyta, co się stało z tym zamówionym dla polskiego wojska systemem. „Został wykluczony przez MON z przetargu na obronę naszego nieba” - czytamy w jego wpisie na X i wskazuje z czego powinniśmy sfinansować zakup takiego systemu: „Z podatku bankowego!”
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń. Tusk: Potwierdzono zestrzelenie trzech dronów, ostatni został zniszczony o godz. 6.45
Nie pierwszy już raz polska przestrzeń powietrzna została naruszana przez rosyjskie drony bojowe. Tym razem było to ponad 20 maszyn, do których zestrzelenia użyto samolotów F-16 i F-35. Wszyscy zadają sobie pytanie, gdzie jest kontrakt na zakup systemu antydronowego, który przygotował rząd Zjednoczonej Prawicy. Ten system poradziłby sobie z nadlatującymi dronami, tak jak rodzi sobie z nimi na Ukrainie.
Polski system obrony przeciwdronowej, skuteczny na Ukrainie, został wykluczony przez MON z przetargu na obronę naszego nieba. Apeluję - zmieńmy to natychmiast - a zakup sfinansujmy z podatku bankowego!
— czytamy we wpisie w mediach społecznościowych byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
CZYTAJ TAKŻE: Mariusz Błaszczak: „Żądamy budowy fabryki dronów z funduszu SAFE”. Bartosz Kownacki: „W Polsce istnieje potencjał dronowy”
Musi on zależeć od polskich producentów
Na zamieszczonym w sieci filmie, Morawiecki przypomina, że Polska mogłaby mieć już dawno własny i niezależny od innych produkcji system zwalczający drony.
Czy wiecie, że polska firma już zbudowała skuteczny system, który potrafi bronić nieba, ukraińskiego nieba, przed takimi atakami dronowymi jak ten, który ostatnio zaobserwowaliśmy? Ale czy wiecie, że ta firma i polskie firmy są wykluczone de facto z kontraktu proponowanego przez polskie ministerstwo?
Nie możemy na to pozwolić. Musimy budować polski system obrony przeciwpowietrznej, antydronowej, antyrakietowej. Musi on zależeć od naszych polskich prywatnych producentów. Apeluję o to do rządzących. Wzywam ministrów, wzywam urzędników, żeby robili wszystko, aby tutaj w Polsce taki system powstał i bronił naszego nieba
— powiedział na nagraniu były szef rządu.
CZYTAJ TAKŻE: Michał Dworczyk pokazał negatywne i pozytywne aspekty reakcji na nocny atak. „Komunikacja strategiczna państwa zawiodła”
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740121-morawiecki-proponuje-system-antydronowy-z-podatku-bankowego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.