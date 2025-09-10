„Rosji na pewno nie podoba się umocnienie relacji polsko-amerykańskich. Drugą przyczyną eskalacji jest zamknięcie granicy polsko-białoruskiej” - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował szerszy, nocny atak rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w rozmowie z Radiem Wnet.
W nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.
„To atak Rosji na Polskę”
Do tej kwestii nawiązał prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Wnet. Zaznaczył, że „to jest z całą pewnością atak Rosji na Polskę, chociaż na razie ostrzegawczy”.
Sądzę, że mogą być dwie bezpośrednie przyczyny
— mówił.
Po pierwsze, ta poprawa stosunków polsko-amerykańskich, która tam się na pewno nie podoba, i takie ostrzeżenie Amerykanów, że będą mieli tu kłopot. A po drugie zablokowanie granicy. To jest jednak poważny cios w Białoruś, ale także i w Rosję, i po części zresztą także w Chiny. Sądzę, że to jest odpowiedź na to. Ale być może, szczególnie ten pierwszy powód, może stanowić przesłankę dla takiego rozumowania, że tego rodzaju sprawy, może nawet w zaostrzonym wydaniu, będą się po prostu powtarzały
— ostrzegł prezes PiS.
Odniósł się również do wypowiedzi premiera Tuska, który ocenił, że „zdaliśmy egzamin jako państwo”, stwierdził krótko:
Proszę mnie nie pytać o sytuacje, które mogą tylko żenować
— mówił Jarosław Kaczyński.
