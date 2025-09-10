„Jest prowokacja z użyciem dronów, operacja psychologiczna, będą prowokacje w okresie ‘Zapadu’. Emocje będą podkręcane przez stronę rosyjską. Będzie próba wyizolowania Polski ze współpracy sojuszniczej. Będzie próba zamknięcia tej sprawy między Rosją a Polską. Bardzo dobrze się stało, że sięgamy po konsultacje sojusznicze z art. 4 NATO” - powiedział Stanisław Żaryn na antenie Telewizji wPolsce24.
Były doradca prezydenta Andrzeja Dudy odniósł się do manewrów „Zapad”.
Ćwiczenia są organizowane cyklicznie i jest to zawsze czas wzmożonych prowokacji. Na tereny zachodniej Białorusi czy Królewca trafiają dodatkowe siły. Rosja wytwarza większe napięcia. Tego typu prowokacje z użyciem dronów były już dokonywane wcześniej w kilku krajach. NATO podało, że staje się to coraz częstszą praktyką…
