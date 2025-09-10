„Ja, szczerze mówiąc, gdybym dostała taki komunikat [alert RCB w nocy - red.], to pomyślałabym sobie, że muszę pakować dzieci, barć samochód i uciekać z kraj” – powiedziała dziś podczas konferencji prasowej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jej słowa wywołały lawinę krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych. „Alerty RCB zostały wysłane za późno, a wypowiedź rzecznika ministra Kierwińskiego była niedorzeczna. Taka osoba nie powinna pracować na stanowisku rzecznika kluczowego resortu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo” - ocenił na platformie X poseł PiS Andrzej Śliwka.
W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Premier Donald Tusk przekazał, że doszło do 19 przekroczeń. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.
Podczas konferencji Karolina Gałecka odniosła się także do zarzutów mówiących o tym, że komunikaty RCB do obywateli zostały wysłane zbyt późno. Jak podkreśliła, wysyłanie komunikatów RCB czy SMS-ów do mieszkańców jest szczegółowo analizowane pod kątem takiej konieczności.
Państwo w nocy czuwało. Czuwało wojsko, Ministerstwo Obrony Narodowej, MSWiA i wszystkie służby po to, żeby obywatele mogli spać
— zapewniła.
Strach przed paniką?
Rzeczniczka MSWiA odpowiadała na pytanie jednego z dziennikarzy, który dociekał, czy alert RCB nie był spóźniony. W jej opinii wysłanie komunikatu RCB w porze nocnej lub bardzo wczesnym rankiem, kiedy nie było bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia obywateli Polski, spowodowałoby panikę.
Zawsze komunikat RCB jest wydawany i decyzja o jego wysłaniu do mieszkańców, w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie, w tym przypadku, w tej konkretnej sytuacji, gdyby było zagrożenie życia i zdrowia. Proszę sobie wyobrazić, że RCB wysyła komunikat do mieszkańca o godz. 2. czy 3. w nocy. Czy pan się zastanowił jaka mogłaby być reakcja połowy społeczeństwa, gdzie nie było konieczności ucieczki, ewakuacji, wychodzenia z domu. Myślę, że taki komunikat u części obywateli Polski spowodowałby kompletną panikę i reakcję pod wpływem emocji. Jest to rzecz naturalna, jesteśmy ludźmi, reagujemy emocjonalnie. Ja, szczerze mówiąc, gdybym dostała taki komunikat, to pomyślałabym sobie, że muszę pakować dzieci, brać samochód i uciekać z kraju
— powiedziała Karlina Gałecka.
Czy chce pan państwa, które w nocy informuje mieszkańców o sytuacji, że neutralizuje drony, gdzie mieszkaniec nie wie, czy ma brać dzieci i uciekać z kraju czy ma pozostać w domu i czekać na dalsze komunikaty? Czy pan sobie wyobraża sytuację, w której dyrektorzy szpitali nie wiedzą, czy mają podejmować decyzje o ewakuacji pacjentów, którzy są w różnym stanie? Państwo musi być odpowiedzialne. MSWiA czy podlegli mu wojewodowie muszą decydować o konkretnym przekazie, który jest wiarygodny i nie wprowadza paniki. Zapewniam, że jeżeli byłaby sytuacja, w której życie i bezpieczeństwo Polaków byłoby zagrożone, to oczywiście my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby niezwłocznie informować obywateli, nawet jeśli byłaby to godz. 2. czy 3. w nocy
— dodała.
Karolina Gałecka oceniła, że wysłanie komunikatu w nocy spowodowałoby niepotrzebna panikę w polskim społeczeństwie.
Wysyłanie komunikatów, które spowodowałyby tylko panikę, jest nieodpowiedzialne. W związku z tym taka decyzja nie zapadła. Pierwsze komunikaty zostały wysłane przed godz. 7. rano, kiedy drony były już zneutralizowane i zapewniam, że wszyscy byliśmy od wczesnych godzin nocnych i porannych na nogach
— podkreśliła.
Dobrzyński nabiera wody w usta
Rzecznik Ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński był przez dziennikarkę kanału Zero pytany o słowa Karoliny Gałeckiej, że w przypadku otrzymania w nocy alertu RCB spakowałby dzieci i wyjechała z Polski.
Pani mnie kusi, żebym oceniał moją następczynię. Nie wciągnie mnie pani w taką dyskusję
— odpowiedział Jacek Dobrzyński.
Powszechne oburzenie
Słowa rzeczniczki prasowej MSWiA dotyczące ucieczki w przypadku otrzymania alertu RCB w godzinach nocnych wywołały lawinę krytyki pod jej adresem w mediach społecznościowych.
Panie Kierwiński, czy dla dobra Polski może Pan wysłać Karolinie Gałeckiej „taką komunikację” żeby sobie już poszła?
— pytał b. minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
Alerty RCB zostały wysłane za późno, a wypowiedź rzecznika ministra Kierwińskiego była niedorzeczna. Taka osoba nie powinna pracować na stanowisku rzecznika kluczowego resortu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
— ocenił Andrzej Śliwka.
Strategia komunikacyjna polegająca na nieinformowaniu mieszkańców jest totalnie kompromitująca. W środku nocy ludzie budzeni są przez operujące lotnictwo, a RCB uznaje, że nie ma sensu informować ich co się dzieje…
— napisał Sebastian Kaleta.
Cieżko o gorszą wypowiedź w takim momencie. Karolina Gałecka, rzecznik prasowy MSWiA, po alercie RCB uciekałaby z Polski. Cała ta ekipa Tuska jak najszybciej powinna odejść
— zaznaczył Michał Woś.
To jest jedna z najbardziej niefortunnych wypowiedzi, jakie słyszałem. Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiedziała, że gdyby dostała alert RCB to uciekłaby z Polski. Niebywałe
— ocenił Krzysztof Stanowski.
Niestety taka wypowiedź w takim miejscu z ust rzecznika MSW to skandal. Tak się nie buduje zaufania do instytucji państwa. W takim czasie każde wypowiedziane słowo ma ogromną wagę. Taka wypowiedź to kompromitowanie państwo w chwili próby
— napisał Marcin Czapliński.
Człowiek od razu czuję się o 11 lat młodszy. Ewa Kopacz vibe
— wskazywał Jan Kanthak.
NIEBYWAŁE. Wielkimi literami trzeba
— ocenił Dariusz Matecki.
