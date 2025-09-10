„Czosnówka to taka sypialnia Białej Podlaskiej, blisko tego miasta i szybkiej drogi. Mieszkam tu i mam dom ok. półtora kilometra od miejsca, gdzie spadł dron. Mieszkańcy są zszokowani, zobaczyli go nad ranem” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Dariusz Stefaniuk. Były prezydent Białej Podlaskiej apeluje do rządu, aby nie ograniczał kontraktów zbrojeniowych i bronił tych terenów od pierwszego metra naszej granicy. „Miejsce upadku tego drona znajduje się ok. 4 km od jednostki wojskowej, 18 Dywizji Zmechanizowanej. To ważny fakt, który może świadczyć o tym, że to nie jest przypadek” - dodaje nasz rozmówca.
Dzisiejszej nocy na polskie niebo wtargnęło ponad 20 rosyjskich dronów bojowych. Część została zestrzelona, a część po prostu spadła na terenie Polski Wschodniej. Jeden z nich poważnie uszkodził dom w Wyrykach, a inny spadł w miejscowości Czosnówka, blisko Białej Podlaskiej.
Mieszkańcy Czosnówki zobaczyli tego drona dopiero nad ranem, miał się tam pojawić chyba między godz. 4.30 a 5.30. Tam jest niewiele zabudowań, są w odległości ok. 300 m od tego miejsca. Mieszkam w Czosnówce i mam dom ok. półtora kilometra od miejsca, gdzie spadł ten dron, ale teraz jestem w Warszawie na posiedzeniu Sejmu. Niektórzy mieszkańcy Czosnówki twierdzą, że słyszeli huk, ale moi sąsiedzi, którzy są najbliżej tego miejsca, mówią, że jednak nic nie słyszeli. Ta sytuacja wywołała wielkie poruszenie wśród mieszkańców, bo to jest taka senna miejscowość, można powiedzieć, że to sypialnia Białej Podlaskiej, blisko tego miasta i szybkiej drogi. Nigdy takiej sytuacji tu nie było i nikt się czegoś takiego nie spodziewał
— mówi portalowi wPolityce.pl poseł PiS Dariusz Stefaniuk.
Tu blisko jest 18 Dywizja Zmechanizowana
Dron, który spadł w Czosnówce mógł wykonywać zadanie specjalne.
Miejsce upadku tego drona znajduje się ok. 4 km od jednostki wojskowej, 18 Dywizji Zmechanizowanej. To ważny fakt, który może świadczyć o tym, że to nie jest przypadek. Myślę, że ten dron mógł celowo lecieć po takiej trajektorii i spaść w Czosnówce. Może to celowa prowokacja. Nie wiem, czy został zestrzelony, czy sam spadł. To muszą przekazać służby. Z kolei dron, który uderzył w dom mieszkalny w Wyrykach, miał zostać zestrzelony, bo strażacy znaleźli jakieś części rakiety, której użyto do jego strącenia
— zauważa nasz rozmówca.
Sytuacja wzbudziła w całej Polsce duże poruszenie. Zareagowali nasi sojusznicy z NATO, zapewniając, że w razie potrzeby udzielą nam koniecznej pomocy. Podobną deklarację złożył szef NATO Mark Rutte. Kreml nie chce komentować wtargnięcia dronów do naszej przestrzeni powietrznej. Co w tej sytuacji musi zrobić rząd Donalda Tuska?
Na pewno wśród ludzi pojawiły się duże obawy o swoje bezpieczeństwo. Oczekują, że rząd i MON to bezpieczeństwo im zapewni, że zaczną działać systemy antydronowe i ta część Polski będzie broniona od pierwszego metra polskiej granicy, a nie gdzieś tam dopiero za linią Wisły
— mówi z naciskiem były wicemarszałek województwa lubelskiego. Radzi także, jak należy się zachować w tego typu sytuacjach.
Myślę, że dla ludzi bardzo ważne są teraz informacje, jak należy się zachować w tego typu sytuacji, jak się do niej przygotować. Na pewno należy mieć w pogotowiu najważniejsze dokumenty, nawet zeskanowane, mieć np. paszport, akty notarialne mieszkań i domów. Mogą to być także skany tych dokumentów znajdujące się na nośnikach elektronicznych. Oczywiście bezwzględnie nie należy siać paniki, bo niczego to nie zmieni, a tylko pogorszy sytuację. Choć wypowiedź pani rzecznik MSWiA, która powiedziała, że jeśli by usłyszała alert RCB, to by pewnie uciekała z domu, jest kompletnie absurdalna. Przypomnę, zapytano ją o to, dlaczego tych alertów nie było
— stwierdza Stefaniuk.
Wszyscy liczymy na to, że w tym rejonie będzie więcej wojska i służb. Chcemy zobaczyć realne działania rządu, który w końcu zakupi systemy antydronowe. Te, które miały być przecież kupione do 2025 r., zgodnie z planami rządu PiS. Systemy obrony przeciwlotniczej miały być modernizowane, a sprzęt systematycznie dokupywany, bo ciągle jest go zdecydowanie za mało
— apeluje do koalicyjnego rządu polityk opozycji.
„Jak rząd zamierza zachować się wobec mieszkańców zniszczonego domu?”
Polityk Prawa i Sprawiedliwości chce aby, aby obecna władza nie lekceważyła sytuacji mieszkańców wschodniej Polski. W szczególności przemyślała, w jaki sposób zamierza pomagać tym, którzy ponieśli straty w wyniku wtargnięcia dronów. Nie można wykluczyć, że takie sytuację się powtórzą.
Tydzień temu mieliśmy tu dożynki i nikt się nie spodziewał, że możemy się czuć niebezpiecznie. Pierwszy raz zdarzyło się coś takiego, że te drony wleciały nad Polskę tak głęboko i podjęły tego typu działania. Myślę, że to jest prowokacja związana z ćwiczeniami Zapad-2025. Wszystkie przygraniczne miejscowości są zszokowane tą sytuacją. Granica z Białorusią jest zamknięta całkowicie. Tu nie chodzi jedynie o przejścia drogowe, piesze czy osobowe, ale przejścia towarowe, kolejowe. Chodzi o transport towarów nieobjętych sankcjami, pociągów z kontenerami, które jadą z Chin, a które są po naszej stronie rozładowywane, przecież cała Europa kupuje w Chinach. Czy ludzie otrzymają za to jakieś odszkodowania, bo teraz muszą płacić kary umowne. Nie mamy tych odpowiedzi od rządu
— oświadcza poseł klubu PiS, który w tej ostatniej sprawie zgłosił już w Sejmie interpelację.
Chcę zapytać także, jak rząd zamierza zachować się wobec mieszkańców zniszczonego domu w Wyrykach. Kto im zwróci pieniądze i pomoże odbudować dom? Starosta włodawski Mariusz Zańko zapowiedział już jakąś pomoc powiatu, ale co w tej sytuacji zrobi państwo? Bez wątpienia te decyzje będą ważyć na poczuciu bezpieczeństwa wszystkich Polaków
— podsumowuje Dariusz Stefaniuk z PiS.
