Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekazali podziękowania na ręce dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Macieja Klisza oraz żołnierzy – jak wskazał Mariusz Błaszczak, były szef MON - za to, że polskie siły powietrzne zareagowały właściwie na zagrożenie, które pojawiło się dzisiejszej nocy nad polskim niebem. „Nasza odpowiedź na takie ataki musi być adekwatna” – podkreślił Mateusz Morawiecki, były premier. W konferencji prasowej w Sejmie wzięli również udział europoseł PiS Michał Dworczyk oraz poseł PiS Marcin Horała.
Mariusz Błaszczak, przewodniczący KP PiS, były minister obrony narodowej zaczął od podziękowań.
Kieruję je na ręce dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Macieja Klisza za to, że polskie siły powietrzne zareagowały właściwie na zagrożenie, które pojawiło się dzisiejszej nocy nad polskim niebem. Należało takie decyzje podjąć
— wskazał.
KP PiS stoi murem za polskim mundurem. Bardzo cieszę się z tego, że ta broń, która trafiła na wyposażenie polskiego wojska, służy obronie naszej ojczyzny. Ataki na Polskę są przypuszczane w sposób hybrydowy nie od dziś i nie od wczoraj. Po raz pierwszy z takimi atakami mieliśmy do czynienia jesienią 2021 roku. To był atak hybrydowy i już wtedy mieliśmy do czynienia z atakiem, który został wyreżyserowany na Kremlu, przez Rosję Putina
— zaznaczył Mariusz Błaszczak.
„Polska powinna się zbroić”
Podkreślił, że „Polska powinna się zbroić”.
Żądamy, żeby wszystkie kontrakty rozpoczęte za czasów PiS, były kontynuowane. Żądamy, żeby były nawiązywane nowe kontrakty. Trzeba współpracować z USA. Pan Prezydent Nawrocki ma świetny kontakt z prezydentem Trumpem i Polsce są potrzebne ścisłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo to tworzy siłę polskiego wojska
— ocenił były minister obrony narodowej.
Trzeba zrobić wszystko, żeby te zdarzenia z nocy już się nie powtórzyły. A żeby się nie powtórzyły, to konieczna jest jedność, współdziałanie i aktywność ze strony rządzących
— zastrzegł Mariusz Błaszczak.
Morawiecki: „Dziękuję żołnierzom”
Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i były premier podziękował żołnierzom za odpowiedzialną postawę i dowództwu wojskowemu za to, co zrobili.
Jakiekolwiek ujawnione deficyty wynikają z braku rozwiązań systemowych, a nie z nieumiejętnego wykorzystania sprzętu czy, że wojsko nie stanęło na wysokości zadania. W takich chwilach, jak ta ważna jest odpowiedzialność, wzajemna lojalność, ale także odpowiedzialność za słowo
— powiedział szef EKR.
Jeżeli będziemy proponowali nowe rozwiązania, to wszystko to robimy z troski o Polskę. Zaproponowałem pewne rozwiązania związane z pozyskaniem nowych środków. Można je pozyskać z poważnego podatku bankowego. Te wielkie środki natychmiast powinny być zaangażowane w budowę naszych zdolności do obrony antyrakietowej i antydronowej
— mówił były premier.
Nasza odpowiedź na takie ataki musi być adekwatna
— podkreślił Mateusz Morawiecki.
„Rosja to państwo terrorystyczne”
Rosja to jest państwo terrorystyczne i mam wewnętrzne przekonanie, że takie ataki niestety mogą się powtarzać. Działają przez zastraszenie i próbę podzielenia. Nie możemy pozwolić, aby tak się stało. Deklaruję z naszej strony wsparcie, jedność, gotowość do współpracy i wskazanie miejsc w budżecie, które można naprawić, żeby pojawiły się pieniądze na inwestycje
— wskazał wiceprezes PiS.
Musimy włączyć cały sektor prywatny do obrony. Tylko szybkie odpowiedzi i nowe konstrukcje odpowiednio przygotowane do wychwytywania takich ataków będą w stanie doprowadzić do uszczelnienia polskiego nieba
— zaznaczył.
Domagamy się również natychmiastowego zamknięcia polskiego nieba dla rosyjskich turystów. Domagamy się zamknięcia nieba dla rosyjskiego cargo i cargo, które przylatuje do Rosji. Domagam się od obecnego premiera zwołania Rady Europejskiej, na której zażąda od UE, żeby natychmiast zamknąć europejskie niebo dla tych, którzy latają do Rosji. Apeluję, aby natychmiast przystąpić do tych działań
— dodał Mateusz Morawiecki.
Dworczyk: Odważne decyzje trzeba doceniać
Europoseł PiS Michał Dworczyk również złożył podziękowania na ręce dowódcy.
Podejmując taką decyzję, oficerowie musieli mieć świadomość, że szczątki zestrzelonego drona mogą wpaść w teren zabudowany. Patrząc na to, co dzieje się w Polsce, kiedy politycy KO wszędzie chcą stawiać zarzuty przekroczenia obowiązków, takie odważne i szybkie decyzje trzeba doceniać i wyciągać z tego wnioski na przyszłość
— powiedział.
Obszar bezpieczeństwa powinniśmy wyłączyć z bieżącej polityki
— zauważył Michał Dworczyk.
Zwracam się z apelem do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza o pilne przedstawienie, na co zostanie wykorzystane blisko 180 mld zł z mechanizmu SAFE. Cieszymy się, że Polska uzyskuje te nisko oprocentowane pożyczki, ale kluczowe będzie, jak wydamy te środki
— mówił.
Apelujemy, żeby rozwijać polski przemysł zbrojeniowy
— dodał europoseł PiS.
Horała: Jedność powinna być kluczowa
Poseł PiS Marcin Horała wskazał, że „w obliczu zagrożenia naszego kraju jedność powinna być kluczowa”.
Musimy się jednak troszczyć o długofalowe decyzje i działania podejmowane przez rząd. Troska o bezpieczeństwo wymaga, żeby mówić o tym, gdzie decyzje są błędne i wymagać korekty
— zastrzegł.
Zaniechano rozwój systemu antydronowego Sky CTRL. Od 2 lat nie był modernizowany, a jego komponenty były wycofane z granicy. Mamy producentów systemów antydronowych i powinniśmy z tego korzystać
— podkreślił Marcin Horała.
Jak dodał Mateusz Morawiecki, musimy być przygotowani na to, że takie próby naruszania naszej przestrzeni powietrznej będą nasilone.
Gdyby tych dronów było 100, to nasza zdolność do odpowiedzi byłaby przetestowana prawdopodobnie w sposób negatywny. Nie może być tak, że używamy najdroższego sprzętu do eliminowania najtańszych jednostek atakujących polskie niebo i w gruncie rzeczy terytorium
— podkreślił były premier.
