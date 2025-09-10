„To jest bardzo poważny incydent. Wlecenie dronów w takiej skali na terytorium naszego kraju na tak dużą głębokość musi być bardzo poważnie potraktowane. To naruszenie nie tylko naszej granicy, ale i NATO i wiarygodność Sojuszu będzie postrzegana w zależności od reakcji na to zdarzenie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 gen. Jarosław Gromadziński.
W nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.
„To bardzo poważny incydent”
Generał Jarosław Gromadziński, były dowódca Eurokorpusu, zwrócił uwagę na fakt, że to jest bardzo poważny incydent. …
